МИД Армении: оружие и боеприпасы по «маршруту Трампа» перевозиться не будут

По транспортному маршруту TRIPP («маршрут Трампа») между Арменией и Азербайджаном не будут перевозиться оружие, боеприпасы и опасные химические вещества.

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, представляя проект договора на заседании парламентской комиссии по внешним связям.

«Между нами и Азербайджаном есть четкое понимание, что запрещенные грузы, такие как оружие, боеприпасы или опасные химикаты, перевозиться не будут», — подчеркнул Мирзоян.

По словам главы МИД, существует утвержденный перечень товаров, согласованный в международных документах между Арменией и другими странами, и Азербайджан в этом вопросе не станет исключением. Министр также добавил, что для перевозки определенных категорий грузов потребуется предварительное согласование.

По итогам заседания профильная комиссия Национального собрания Армении одобрила проект договора о TRIPP. За документ проголосовали четыре депутата от правящей фракции «Гражданский договор». Представитель оппозиционной партии «Сильная Армения» проголосовала против, а фракция «Армения» бойкотировала голосование.

Проект договора направлен на обсуждение в ходе предстоящей очередной сессии парламента.

Источник: Sputnik Армения