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В Турции задержан публиковавший посты против Азербайджана Ахмет Сапа

Редакция 1news22:20 - Сегодня
В Турции задержан публиковавший посты против Азербайджана Ахмет Сапа

В Турции в отношении трёх человек приняли правовые меры из-за публикаций в социальных сетях.

Как сообщают турецкие СМИ, представитель организации «Köklü Değişim Medya» в Хатае Ахмет Сапа был задержан. Представителя организации в Стамбуле Мухаммета Эмина Йылдырыма после задержания отпустили, а активиста Фатиха Эршахина вызвали в управление полиции Анкары для дачи показаний.

Мухаммет Эмин Йылдырым был задержан вечером 26 октября из-за публикаций в социальных сетях, связанных с Азербайджаном. После дачи показаний 27 октября его освободили.

Утром 27 октября Ахмета Сапу забрали из дома и задержали. Сообщается, что это также связано с его публикациями в социальных сетях.

Фатиха Эршахина вызвали в управление полиции Анкары вечером 26 октября. После необходимых процедур его отпустили.

Отмечается, что Ахмет Сапа участвовал в кампаниях по дискредитации Азербайджана.

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