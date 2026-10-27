В Стамбуле задержан журналист, объявленный Азербайджаном нежелательным лицом

В Стамбуле задержан представитель турецкой медиагруппы Köklü Değişim Мухаммед Эмин Йылдырым, которому ранее был запрещен въезд в Азербайджан.

Как сообщает 1news.az, об этом 26 октября заявила сама медиагруппа Köklü Değişim на своей странице в социальной сети X.

По информации издания, Йылдырым был задержан сотрудниками полиции Стамбула в связи с публикациями в социальных сетях.

В медиагруппе отметили, что следят за юридическим процессом через адвоката задержанного.

При этом конкретные публикации, послужившие основанием для задержания, а также подробности проводимого расследования пока не раскрываются. Официального заявления турецких правоохранительных органов по этому поводу на момент публикации не поступало.

Напомним, 21 октября Министерство иностранных дел Азербайджана объявило 31 гражданина Турции нежелательными лицами и запретило им въезд на территорию республики. В опубликованном списке Мухаммед Эмин Йылдырым значится под шестым номером.

Согласно заявлению азербайджанского внешнеполитического ведомства, решение принято в связи с высказываниями и действиями указанных лиц, направленными против суверенитета, национальной безопасности и конституционного строя Азербайджана, а также способствующими разжиганию религиозной ненависти и вражды.

Связано ли задержание Йылдырыма в Турции с его высказываниями в адрес Азербайджана, пока неизвестно.