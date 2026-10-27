Турецкого активиста вызвали в полицию из-за публикаций об Азербайджане

Турецкого активиста Фатиха Эршахина вызвали в полицию Анкары для дачи показаний в связи с его публикациями в социальных сетях.

Как передает 1news.az, об этом он сообщил в своем аккаунте в X.

Эршахин участвовал в акции протеста у посольства Азербайджана в Анкаре 13 октября. Ранее он также критиковал введение единой школьной формы в Азербайджане и принимал участие в протестной акции, сопровождавшейся религиозными лозунгами.