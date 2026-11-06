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Парламент Турции ратифицировал Мекканское соглашение

Редакция 1news08:40 - Сегодня
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Парламент Турции ратифицировал Мекканское соглашение

Турецкий парламент ратифицировал Мекканское соглашение о совместной обороне, заключенное Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном.

Одобрение документа поддержало большинство депутатов 600-местного заксобрания, сообщил телеканал TRT Haber.

За проголосовали 279 депутатов, против — 119, свидетельствуют данные итогов.

Законопроект о ратификации Мекканского соглашения был внесен в парламент президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Согласно местному законодательству, все международные акты подлежат утверждению в парламенте, он же выдает мандат на отправку воинского контингента за рубеж.

Мекканское соглашение 7 августа подписали Реджеп Тайип Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. 5 октября участники соглашения решили перейти к практической реализации обязательств по совместной обороне и принять меры для развертывания согласованных военных сил и средств в Саудовской Аравии.

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