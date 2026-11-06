Азербайджан и Италия провели совместный военный тренинг - ФОТО
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Азербайджан и Италия провели совместный тренинг по военно-гражданскому сотрудничеству (CIMIC) в рамках двустороннего плана военного сотрудничества.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
В ходе мероприятия итальянские военные эксперты представили подробную презентацию об основных принципах военно-гражданского сотрудничества, механизмах его применения и международном опыте в этой сфере.
Кроме того, учебные группы выполнили практические задания.
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