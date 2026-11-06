Иран взял под прицел Худаферинский мост? – Заявление посольства - ВИДЕО

В СМИ и социальных сетях распространяются видеоролики и информация о размещении Ираном военной техники и ракет на границе с Азербайджаном, а также о существовании угроз в направлении Худаферинского моста.

Армянский иранист Вардан Восканян на своей странице в социальной сети заявил, что среди потенциальных целей Ирана находится и расположенный на границе с Азербайджаном Худаферинский мост.

По утверждению Восканяна, помимо моста, в число возможных целей Ирана входит и стратегически важная дорога, расположенная на азербайджано-иранской границе, вблизи которой видна надпись «Живи, Азербайджан».

Армянский иранист связал эти утверждения с заявлением верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи о том, что ответные удары будут наноситься без географических ограничений.

По мнению Восканяна, одним из потенциальных направлений, имевшихся в виду в данном заявлении, могут быть приграничные территории с Азербайджаном.

Для обоснования своих утверждений он сослался на кадры, распространившиеся в иранском сегменте социальных сетей, в частности в Telegram-каналах.

В этих кадрах напоминаются слова Хаменеи «без географических ограничений», а Худаферинский мост и дорога с надписью «Живи, Азербайджан» представляются в качестве возможных целей.

По данному вопросу Lent.az направил запрос в посольство Ирана в Азербайджане.

В посольстве заявили, что распространяемые утверждения являются необоснованными и недостоверными.

«Подобные необоснованные и недостоверные утверждения даже не стоят ответа», — говорится в ответе посольства.

Таким образом, распространившиеся сообщения о том, что Иран сделает своей целью Худаферинский мост и расположенную на границе с Азербайджаном дорогу, были опровергнуты дипломатическим представительством Ирана.