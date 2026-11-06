 «Внимание, говорит Баку!» Хикмет Гаджиев поздравил работников телерадиовещания с профессиональным праздником - ФОТО | 1news.az | Новости
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«Внимание, говорит Баку!» Хикмет Гаджиев поздравил работников телерадиовещания с профессиональным праздником - ФОТО

Редакция 1news13:25 - Сегодня
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«Внимание, говорит Баку!» Хикмет Гаджиев поздравил работников телерадиовещания с профессиональным праздником - ФОТО

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю Дня азербайджанского телевидения и радио – профессионального праздника работников этой сферы.

В публикации говорится: «Сегодня знаменательный день в истории азербайджанского телерадиовещания. Ровно 100 лет назад — 6 ноября 1926 года — Азербайджанское радио, впервые вышедшее в эфир со словами «Внимание, говорит Баку!», заложило основу истории нашего национального вещания и сыграло важную роль в общественно-культурной жизни нашего народа, продвижении национальных ценностей и развитии просветительских традиций.

14 февраля 1956 года с началом деятельности Азербайджанского телевидения этот исторический путь перешел на новый этап. За прошедшие годы телевидение и радио создали летопись общественно-политической и культурной жизни нашей страны, превратившись в важнейшие средства информации, передающие историю и национально-духовное наследие нашего народа будущим поколениям.

Сегодня азербайджанское телевидение и радио не только сохраняют свои богатые исторические традиции, но и развиваются в соответствии с требованиями современности. Медиареформы, проведенные в последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева, служат укреплению институционального потенциала, расширению технических возможностей телерадиовещания, интеграции в цифровые платформы, увеличению тематического разнообразия и повышению качества программ.

Внимание и забота главы государства к деятельности представителей медиа также вызывают особую благодарность. Награждение Президентом Ильхамом Алиевым группы представителей средств массовой информации 5 ноября 2026 года является проявлением высокой оценки труда профессионалов, на протяжении многих лет преданно служащих этой сфере.

По случаю 100-летнего юбилея Азербайджанского радио и профессионального праздника работников телевидения и радио искренне поздравляю всех сотрудников телерадиовещания, в том числе ветеранов этой сферы, и желаю каждому из них крепкого здоровья, творческих успехов и новых достижений!»

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