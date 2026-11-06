«Внимание, говорит Баку!» Хикмет Гаджиев поздравил работников телерадиовещания с профессиональным праздником - ФОТО
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю Дня азербайджанского телевидения и радио – профессионального праздника работников этой сферы.
В публикации говорится: «Сегодня знаменательный день в истории азербайджанского телерадиовещания. Ровно 100 лет назад — 6 ноября 1926 года — Азербайджанское радио, впервые вышедшее в эфир со словами «Внимание, говорит Баку!», заложило основу истории нашего национального вещания и сыграло важную роль в общественно-культурной жизни нашего народа, продвижении национальных ценностей и развитии просветительских традиций.
14 февраля 1956 года с началом деятельности Азербайджанского телевидения этот исторический путь перешел на новый этап. За прошедшие годы телевидение и радио создали летопись общественно-политической и культурной жизни нашей страны, превратившись в важнейшие средства информации, передающие историю и национально-духовное наследие нашего народа будущим поколениям.
Сегодня азербайджанское телевидение и радио не только сохраняют свои богатые исторические традиции, но и развиваются в соответствии с требованиями современности. Медиареформы, проведенные в последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева, служат укреплению институционального потенциала, расширению технических возможностей телерадиовещания, интеграции в цифровые платформы, увеличению тематического разнообразия и повышению качества программ.
Внимание и забота главы государства к деятельности представителей медиа также вызывают особую благодарность. Награждение Президентом Ильхамом Алиевым группы представителей средств массовой информации 5 ноября 2026 года является проявлением высокой оценки труда профессионалов, на протяжении многих лет преданно служащих этой сфере.
По случаю 100-летнего юбилея Азербайджанского радио и профессионального праздника работников телевидения и радио искренне поздравляю всех сотрудников телерадиовещания, в том числе ветеранов этой сферы, и желаю каждому из них крепкого здоровья, творческих успехов и новых достижений!»
Bu gün Azərbaycan teleradiosunun tarixində əlamətdar gündür. Düz 100 il əvvəl – 1926-cı il noyabrın 6-da “Diqqət, danışır Bakı!” sözləri ilə ilk dəfə efirə çıxan Azərbaycan Radiosu milli yayım tariximizin əsasını qoydu, xalqımızın ictimai və mədəni həyatında, milli dəyərlərimizin təbliğində və maarifçilik ənənələrinin inkişafında mühüm rol oynadı. 1956-cı il fevralın 14-də Azərbaycan Televiziyasının fəaliyyətə başlaması ilə bu tarixi yol yeni mərhələyə keçdi. Televiziya və radio ötən illər ərzində ölkəmizin ictimai-siyasi və mədəni həyatının salnaməsini yaradaraq, xalqımızın tarixini və milli-mənəvi irsini gələcək nəsillərə çatdıran mühüm informasiya vasitələrinə çevrildi. Bu gün Azərbaycan televiziya və radiosu zəngin tarixi ənənələrini yaşatmaqla yanaşı, müasir dövrün tələblərinə uyğun inkişaf edir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son illərdə həyata keçirilən media islahatları institusional potensialın gücləndirilməsinə, teleradio yayımının texniki imkanlarının genişləndirilməsinə, rəqəmsal platformalara inteqrasiyaya, proqramların mövzu müxtəlifliyinin artırılmasına və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edir. Dövlətimizin başçısının media nümayəndələrinin fəaliyyətinə göstərdiyi diqqət və qayğı da xüsusi minnətdarlıq doğurur. Prezident İlham Əliyevin 2026-cı il noyabrın 5-də bir qrup media nümayəndəsini təltif etməsi bu sahəyə uzun illər sədaqətlə xidmət edən peşəkarların əməyinə verilən yüksək qiymətin təzahürüdür. Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyi və televiziya və radio işçilərinin peşə bayramı münasibətilə bütün teleradio əməkdaşlarını, o cümlədən bu sahənin veteranlarını ürəkdən təbrik edir, hər birinə möhkəm cansağlığı, yaradıcılıq uğurları və yeni nailiyyətlər arzulayıram! — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 6, 2026