Перуанская пресса написала о Дне Победы Азербайджана - ФОТО

На перуанских порталах larazon.pe и prensa21.com опубликованы статьи, посвященные Дню Победы Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статьях подчеркивается, что освобождение города Шуша стало исторической поворотной точкой. «Одним из ключевых событий, определивших исход Отечественной войны, стало освобождение города Шуша – культурной столицы Карабаха, имеющей особое духовное значение для каждого азербайджанца. Этот город, основанный в XVIII веке, сыграл важную роль в формировании богатых культурных традиций Азербайджана. Шуша, являющаяся родиной выдающихся композиторов, поэтов, музыкантов и деятелей культуры, внесла неоценимый вклад в азербайджанскую культуру», – говорится в публикации.

Отмечается, что освобождение города Шуша 8 ноября 2020 года стало не только военной победой, но и важнейшим событием с точки зрения восстановления исторической памяти и национальной идентичности Азербайджана. Шуша для азербайджанского народа является символом неразрывной духовной связи между поколениями, исторического наследия и национальной идентичности. Именно поэтому 8 ноября отмечается как День Победы, так и День города Шуша.

Подчеркнуто, что 44-дневная война – это торжество национального единства и воли. Отечественная война продемонстрировала всему миру единство, солидарность и решимость азербайджанского народа защищать свой суверенитет. Это тяжелое испытание сплотило государство и общество вокруг единой цели.

В статьях особо подчеркивается, что в достижении исторической Победы ключевую роль сыграло лидерство Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

«День Победы – это не только день почтения светлой памяти тех, кто отдал жизнь, героически защищая Родину, но и день благодарности гази и ветеранам войны за их самоотверженность. Эта дата символизирует то, что борьба народа за свободу и суверенитет навсегда останется в памяти поколений», – отмечается в статьях.