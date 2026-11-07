США, Азербайджан и Армения переходят к практической фазе реализации маршрута TRIPP

Сегодня помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Брендан Ханрахан, заместитель министра иностранных дел и международной торговли Армении Ваган Костанян и заместитель главы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов объявили о запуске трехсторонних технических групп по планированию продвижения маршрута TRIPP («Маршрут Трампа ради международного мира и процветания»).



Об этом говорится в совместном заявлении о запуске трехсторонних технических групп по планированию продвижения TRIPP, опубликованном на сайте Госдепартамента США.



«Данный форум объединяет людей, формирующих политику и технических экспертов трех стран для совместной работы и содействия долгосрочной стабильности, экономической динамике, региональной связности и коммерческому процветанию во всем регионе, подчеркивая значимость исторической Декларации мирного саммита от 8 августа 2025 года, принятой при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Демонстрируя общую приверженность переводу концептуального видения в практическую плоскость, стороны согласились сформировать первые две трехсторонние группы планирования, которые сосредоточатся на вопросах транспорта и передачи электроэнергии. Эти технические группы представляют собой ключевой шаг на пути к разрешению сложных технических вопросов и переходу к последующим этапам реализации, включая сопряжение с другими элементами региональной инфраструктуры.

Стороны подтвердили взаимную приверженность оперативно согласовать и ввести в действие все модальности проекта TRIPP», - говорится в сообщении.