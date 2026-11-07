День Победы Азербайджана отмечен в Москве

Посольство Азербайджана в России организовало в Москве торжественный вечер, посвященный Дню Победы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие представители политических и общественных кругов России, послы ряда стран, аккредитованные в Москве, военные атташе и видные лица азербайджанской диаспоры. Гостям был показан фильм о Победе Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Выступивший посол нашей страны в России Рахман Мустафаев сказал, что 8 ноября 2020 года над Шушинской крепостью был поднят азербайджанский флаг. Он напомнил о городах и селах, разрушенных за десятилетия оккупации, уничтоженных памятниках культуры и оскверненных святынях.

Говоря о восстановлении территориальной целостности Азербайджана, дипломат отметил, что переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ вели к замораживанию конфликта, а резолюции Совета Безопасности ООН годами оставались предметом дискуссий: «Важнейший урок и значение 8 Ноября заключаются в том, что принципы международного права не реализуются автоматически. За них надо бороться. Они лишь тогда чего-то стоят, если за ними стоит политическая воля лидера нации, его единство с народом, сильная экономика и, главное, современная армия, способная воплотить эти принципы в жизнь».

Р. Мустафаев поблагодарил страны, поддерживавшие Азербайджан в течение 44 дней войны, и почтил память погибших. «Отмечая День Победы, мы с благодарностью чтим память павших и отдаем дань мужеству оставшихся в живых», — добавил он.

Посол также рассказал о восстановлении освобожденных территорий, подчеркнув, что построены три международных аэропорта, возводятся дороги, мосты, тоннели, жилые дома, школы и медицинские учреждения. Дипломат коснулся вклада Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Астраханской области России, которые за свой счет построили в Карабахе социальные объекты.

По его словам, в восстановление уже вложено около 15 млрд долларов. В 2027–2030 годах на эти цели планируется направить еще почти 8 млрд долларов. «В освобожденных регионах Карабаха и Восточного Зангезура сегодня живут, работают и учатся около 100 тыс. человек».

Дипломат подчеркнул, что восстановление стало возможным благодаря разминированию. «На данный момент от мин очищено почти 26 процентов территорий Карабаха и соседних районов. И эта работа продолжается», — сказал Р. Мустафаев.

Одним из главных результатов освобождения Карабаха посол назвал начало нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Он напомнил, что 8 августа 2025 года в Вашингтоне стороны парафировали мирный договор и что началась делимитация границы. Посол изложил позицию Баку, согласно которой для подписания договора из Конституции и законодательства Армении необходимо исключить положения, содержащие территориальные претензии к Азербайджану.

Говоря об отношениях с Россией, он подчеркнул, что их основой остается Декларация о союзническом взаимодействии от 22 февраля 2022 года. По его мнению, встреча президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина 9 октября 2025 года в Душанбе показала, что «эти союзнические отношения прошли испытание временем», и запустила процесс нормализации двусторонних отношений.

«За 10 месяцев этого года совершено уже свыше 40 визитов высокого уровня, что в 2 раза превышает показатель всего прошлого года», — сообщил дипломат. Он также отметил, что Азербайджан поддерживает торгово-экономические связи с 75 российскими регионами, и выделил значение международного транспортного коридора Север-Юг.

Затем выступил военный атташе Азербайджана в России, полковник Кянан Тахмазов. Он назвал День Победы «одной из самых славных страниц современной истории Азербайджана» и напомнил о сотнях тысяч людей, вынужденных покинуть родные земли за годы оккупации.

Полковник рассказал, как Азербайджан укреплял обороноспособность и повышал боеготовность армии. Он особо подчеркнул роль Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, отметив его твердую политическую волю, стратегическое видение и решения, принятые в сложных военно-политических условиях. В дни Отечественной войны усилия руководства страны, действия армии на поле боя и всенародная поддержка объединились вокруг одной цели.

Военный атташе назвал Шушу «символом нашей национальной идентичности, исторической памяти и духовной силы». Он почтил память шехидов и отметил, что мужество гази остается примером для будущих поколений.

К. Тахмазов также подчеркнул значение военной дипломатии для укрепления доверия между государствами: «Наша страна заинтересована в укреплении устойчивого мира, безопасности и стабильности региона».

Мероприятие продолжилось праздничным концертом. Перед гостями выступили лауреаты международных конкурсов Сахават Мамедов (тар), Джамаля Абдинзаде (фортепиано) и Айсун Махмудзаде (сопрано). Вечер завершился торжественным ужином.