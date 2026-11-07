На цифровых билбордах в Анкаре размещены поздравления в адрес Азербайджана
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На цифровых билбордах вдоль центральных дорог и проспектов Анкары размещены поздравления в адрес Азербайджана в связи с 8 Ноября - Днем Победы.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, инициатива посольства Азербайджана в Турции была поддержана Общегородским муниципалитетом Анкары.
На экранах муниципальных билбордов выведены следующие слова: «Поздравляем братский Азербайджан с 8 Ноября - Днем Победы. Ваша радость - это и наша радость!».
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