МИД Азербайджана: День Победы — это символ нашей национальной солидарности и веры в будущее

В Министерстве иностранных дел Азербайджана поздравили всех соотечественников с шестой годовщиной Победы в 44-дневной Отечественной войне.

Как передает 1news.az, соответствующая публикация размещена в аккаунте ведомства в соцсети Х.

Отмечается, что беспримерный героизм, проявленный Азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне 2020 года под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, и историческая победа стали торжеством национальной воли, единства и несокрушимой решимости азербайджанского народа.

«Эта величественная победа стала важнейшим этапом исторического пути, ведущего к восстановлению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. День Победы является символом нашей национальной солидарности, государственной воли и веры в будущее. Сегодня Азербайджан как государство-победитель решительно продолжает свои усилия по укреплению устойчивого мира, стабильности и сотрудничества в регионе.

По случаю этого священного дня с глубоким почтением чтим светлую память наших шехидов, отдавших свои жизни за Родину, и выражаем благодарность нашим гази и всем участникам войны за проявленную самоотверженность. Стойкость и доблесть наших героев будут вечно жить в памяти нашего народа, а летопись нашей победы станет источником гордости и вдохновения для будущих поколений. С Днем Победы!» — говорится в публикации.