МИД Азербайджана: День Победы — это символ нашей национальной солидарности и веры в будущее
В Министерстве иностранных дел Азербайджана поздравили всех соотечественников с шестой годовщиной Победы в 44-дневной Отечественной войне.
Как передает 1news.az, соответствующая публикация размещена в аккаунте ведомства в соцсети Х.
Отмечается, что беспримерный героизм, проявленный Азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне 2020 года под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, и историческая победа стали торжеством национальной воли, единства и несокрушимой решимости азербайджанского народа.
«Эта величественная победа стала важнейшим этапом исторического пути, ведущего к восстановлению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. День Победы является символом нашей национальной солидарности, государственной воли и веры в будущее. Сегодня Азербайджан как государство-победитель решительно продолжает свои усилия по укреплению устойчивого мира, стабильности и сотрудничества в регионе.
По случаю этого священного дня с глубоким почтением чтим светлую память наших шехидов, отдавших свои жизни за Родину, и выражаем благодарность нашим гази и всем участникам войны за проявленную самоотверженность. Стойкость и доблесть наших героев будут вечно жить в памяти нашего народа, а летопись нашей победы станет источником гордости и вдохновения для будущих поколений. С Днем Победы!» — говорится в публикации.
8 Noyabr – Zəfər Gününün 6-cı ildönümü münasibətilə bütün həmvətənlərimizi ürəkdən təbrik edirik. 2020-ci ildə Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun 44 günlük Vətən müharibəsində nümayiş etdirdiyi misilsiz qəhrəmanlıq və qazanılan tarixi zəfər xalqımızın milli iradəsinin, birliyinin və sarsılmaz əzminin təntənəsinə çevrilmişdir. Bu möhtəşəm qələbə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin bərpasına aparan tarixi yolun ən mühüm mərhələsi olmuşdur. Zəfər Günü milli həmrəyliyimizin, dövlətçilik iradəmizin və gələcəyə olan inamımızın rəmzidir. Bu gün Azərbaycan qalib dövlət kimi regionda davamlı sülhün, sabitliyin və əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi naminə səylərini qətiyyətlə davam etdirir. Bu müqəddəs gün münasibətlə vətən uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edir, qazilərimizə və bütün müharibə iştirakçılarına göstərdikləri fədakarlığa görə minnətdarlığımızı bildiririk. Qəhrəmanlarımızın əzmi və şücaəti xalqımızın yaddaşında daim yaşayacaq, zəfər salnaməmiz gələcək nəsillər üçün qürur və ilham mənbəyi olacaqdır. Zəfər Günümüz mübarək olsun! 🇦🇿🇦🇿🇦🇿 #Azərbaycan #8Noyabr #ZəfərGünü #Azerbaijan #8November #VictoryDay — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 8, 2026