Президент Ильхам Алиев: Царящую сегодня в Азербайджане общественно-политическую стабильность редко можно встретить в сегодняшнем мире

Царящие сегодня в Азербайджане общественно-политическая стабильность, благоприятная атмосфера, созидательные тенденции и сплоченность нашего общества во имя единой цели – это картина, которую, считаю, редко можно встретить в сегодняшнем мире.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

«В этот прекрасный праздничный день я хочу еще раз подчеркнуть величие азербайджанского народа», – подчеркнул глава государства.