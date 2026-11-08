Эльчин Гулиев: День Победы стал символом несокрушимого единства азербайджанского народа

8 ноября — одна из самых славных страниц многовековой истории государственности азербайджанского народа, торжество национальной воли, несокрушимого духа и нерушимого единства.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в поздравлении начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковника Эльчина Гулиева личному составу по случаю Дня Победы.

"Этот исторический день стал вечным символом веры нашего народа в справедливость, любви к Родине и решимости бороться за священные земли", - отметил глава ГПС.

В поздравлении подчеркивается, что благодаря дальновидной политике, непоколебимой воле и мудрому военному руководству президента Ильхама Алиева, решительно продолжающего государственную стратегию, определенную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, Отечественная война 2020 года, продолжавшаяся 44 дня, завершилась великой Победой азербайджанского народа.

"В достижении этой славной Победы личный состав Государственной пограничной службы также проявил боевое мастерство, высокий профессионализм, мужество и самоотверженность, с честью выполнив свой священный долг перед Родиной.

Восстановление государственных границ на освобожденных от оккупации землях, реорганизация системы охраны и обороны границы стали одним из важнейших этапов исторической миссии Государственной пограничной службы. Сегодня величественно развевающийся на этих землях трехцветный Государственный флаг Азербайджана является источником безграничной гордости и чести для каждого азербайджанского пограничника", - говорится в поздравлении.