 Эльчин Гулиев: День Победы стал символом несокрушимого единства азербайджанского народа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Эльчин Гулиев: День Победы стал символом несокрушимого единства азербайджанского народа

Редакция 1news15:00 - Сегодня
Читать на других языках:English
Эльчин Гулиев: День Победы стал символом несокрушимого единства азербайджанского народа

8 ноября — одна из самых славных страниц многовековой истории государственности азербайджанского народа, торжество национальной воли, несокрушимого духа и нерушимого единства.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в поздравлении начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковника Эльчина Гулиева личному составу по случаю Дня Победы.

"Этот исторический день стал вечным символом веры нашего народа в справедливость, любви к Родине и решимости бороться за священные земли", - отметил глава ГПС.

В поздравлении подчеркивается, что благодаря дальновидной политике, непоколебимой воле и мудрому военному руководству президента Ильхама Алиева, решительно продолжающего государственную стратегию, определенную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, Отечественная война 2020 года, продолжавшаяся 44 дня, завершилась великой Победой азербайджанского народа.

"В достижении этой славной Победы личный состав Государственной пограничной службы также проявил боевое мастерство, высокий профессионализм, мужество и самоотверженность, с честью выполнив свой священный долг перед Родиной.

Восстановление государственных границ на освобожденных от оккупации землях, реорганизация системы охраны и обороны границы стали одним из важнейших этапов исторической миссии Государственной пограничной службы. Сегодня величественно развевающийся на этих землях трехцветный Государственный флаг Азербайджана является источником безграничной гордости и чести для каждого азербайджанского пограничника", - говорится в поздравлении.

Поделиться:
382

Актуально

Мнение

Восклицательный знак Великой Победы: главные месседжи Президента из Ханкенди

Политика

Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

Политика

Ильхам Алиев: Никто не сможет встать между Азербайджаном и Турцией

Общество

В «Бейликских садах» Лачина прошла акция по посадке деревьев при финансовой ...

Политика

Президент Турции: Верю, что к нашему следующему приезду Шуша еще более преобразится

Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

Президент Турции: в 2027 году вместе с Ильхамом Алиевым откроем школу в Агдаме

Эрдоган поздравил Азербайджан и Ильхама Алиева с Днем флага

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Парламент утвердил законопроект о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе»

Администрация Президента Турции опровергла сообщения о сносе бюста Гейдара Алиева в парке в Шишли

Сабина Алиева вновь избрана омбудсменом Азербайджана

Эрдоган рассказал о планах посетить Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Президент Турции: Верю, что к нашему следующему приезду Шуша еще более преобразится

Сегодня, 17:25

Фонд поддержки энергетики Украины подписал в октябре контракты на €200 млн

Сегодня, 17:10

Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:03

Президент Турции: в 2027 году вместе с Ильхамом Алиевым откроем школу в Агдаме

Сегодня, 16:55

Эрдоган поздравил Азербайджан и Ильхама Алиева с Днем флага

Сегодня, 16:25

Ильхам Алиев: Никто не сможет встать между Азербайджаном и Турцией

Сегодня, 16:23

Президент Турции отметил лидерство Ильхама Алиева в освобождении Карабаха

Сегодня, 16:20

Ильхам Алиев Эрдогану: Турция оказала моральную и политическую поддержку во время войны

Сегодня, 16:15

Коллектив МЧС Азербайджана посетил Парк Победы

Сегодня, 16:12

Ильхам Алиев: Шуша за 28 лет оккупации не утратила национального духа

Сегодня, 16:10

6-я годовщина славной Победы отмечена во Вьетнаме

Сегодня, 15:55

Президент Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы

Сегодня, 15:40

"Фенербахче" принял решение относительно Дирка Кёйта

Сегодня, 15:30

Видеоролик о встрече Реджепа Тайипа Эрдогана в международном аэропорту Физули

Сегодня, 15:10

В Шуше проходит встреча президента Ильхама Алиева с президентом Турции в формате «один на один»

Сегодня, 15:05

Эльчин Гулиев: День Победы стал символом несокрушимого единства азербайджанского народа

Сегодня, 15:00

В Шуше проходит церемония официальной встречи президента Турции - ВИДЕО

Сегодня, 14:45

МВД Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы

Сегодня, 14:33

Восклицательный знак Великой Победы: главные месседжи Президента из Ханкенди

Сегодня, 14:18

В Польше подозреваемый в массовой стрельбе мог убить троих родственников

Сегодня, 14:15
Все новости
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы
1news TV

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

Прошло шесть лет со дня славной победы доблестной Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне, одержанной под руководством Президента, Верховного главнокомандующего06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18