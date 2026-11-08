Президент Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан по случаю 8 Ноября — Дня Победы.
Как сообщает 1news.az, глава турецкого государства поделился соответствующей публикацией в социальной сети X.
«От всего сердца поздравляю дружественный и братский азербайджанский народ с Днем Победы и шестой годовщиной освобождения Карабаха от 30-летней оккупации.
С глубоким уважением и почтением чту память всех наших героев, которые ценой своей крови и жизни боролись за достижение этой великой Победы и стали шехидами во имя Родины», — говорится в публикации.
Karabağ'ın 30 yıllık işgalden kurtulmasının 6'ncı yıl dönümünü, dost ve kardeş Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. 🇹🇷🇦🇿 Bu büyük zaferi kanı ve canıyla var eden, vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. https://t.co/o7k97Hme4Q — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 8, 2026