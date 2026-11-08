В Баку состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы
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По случаю Дня Победы в Приморском национальном парке в Баку состоялся праздничный концерт.
Как сообщает 1news.az, концерт, организованный совместно Фондом Гейдара Алиева и Исполнительной властью города Баку, прошел возле «Часовой башни».
В праздничном концерте, посвященном шестой годовщине Победы, одержанной Азербайджанской армией над врагом в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, приняли участие известные деятели искусства Азербайджана – певцы и танцевальные коллективы.
Вечер завершился праздничным фейерверком.
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