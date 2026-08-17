Джеки Чан поблагодарил Азербайджан после завершения съемок фильма «Доспехи Бога 4» - ФОТО 

Съемки части приключенческого фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум», проходившие в Азербайджане, успешно завершились.

Это крупнейший проект по производству зарубежного фильма, когда-либо реализованный в Азербайджане, сообщает 1news.az со ссылкой на ARKA.

Привлечение иностранных кинопроизводителей в Азербайджан является одним из основных направлений государственной политики в сфере кино, определенной Президентом Азербайджанской Республики. Одной из целей Распоряжения «О некоторых вопросах, связанных с производством кинематографических и других аудиовизуальных произведений на территории Азербайджанской Республики», подписанного главой государства 29 мая 2025 года, было привлечение в страну иностранных кинопроизводителей. Для этого предусматривалось применение различных механизмов, в том числе механизма cash rebate, предусматривающего возврат части расходов, понесенных иностранными кинопроизводителями в ходе съемок.

В течение прошедшего года была проведена интенсивная работа по реализации задач, вытекающих из данного Распоряжения. Созданная Министерством культуры Азербайджанская фильм-комиссия (Azerbaijan Film Commission), призванная стимулировать проведение съемок в стране, активно представляла иностранным кинопроизводителям новые возможности, предлагаемые Азербайджаном. Первые результаты этой работы уже налицо.

Важную роль в успешном проведении съемок азербайджанской части фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум» сыграло скоординированное Министерством культуры взаимодействие различных государственных органов. В частности, Министерств цифрового развития и транспорта, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, а также других ведомств - всего 26 официальных организаций, которые оказывали поддержку съемочной группе.

«Успешное и беспрепятственное проведение съемочного процесса позволит Азербайджану стать еще более привлекательной площадкой для реализации других международных кинопроектов. Это, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему росту интереса международной киноиндустрии к нашей стране» - отмечают в ARKA.

Реализация глобальных кинопроектов в Азербайджане также оказывает положительное влияние на развитие местной киноиндустрии. В производстве фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум» были задействованы более 200 местных специалистов и десятки азербайджанских компаний. Подобные проекты позволяют местным кинематографистам приобретать новый опыт и способствуют укреплению международного сотрудничества.

Съемки мировых блокбастеров в Азербайджане чрезвычайно эффективны с точки зрения продвижения страны на международной арене, в том числе расширения ее туристического потенциала. После выхода фильма на экраны десятки миллионов поклонников Джеки Чана по всему миру, особенно в странах Юго-Восточной Азии, получат возможность открыть для себя Азербайджан как новое туристическое направление.

После завершения съемок азербайджанской части фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум» состоялась встреча Джеки Чана с представителями государственных органов и компаний, оказавших поддержку проекту.

Актер лично поблагодарил все ведомства и организации за оказанную поддержку и вручил им памятные подарки.