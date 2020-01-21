Эпицентр катастрофы: Как Австралия «вносит вклад» в экологическое убийство планеты - ФОТО

Изображения горящих лесов, спасающихся от огня животных и задыхающихся в дыму людей в Австралии обошли в январе 2020 года весь мир.

Не секрет, что лесные пожары в Австралии, где пик летнего сезона приходится на период с декабря по февраль, не новое явление. Причиной тому – жаркий и засушливый климат.

Однако буйство стихии становится с каждым годом все сильнее. В минувшие выходные, 18-19 января, пожары сменились песчаной бурей и крупным градом…

Является ли Австралия безмолвной жертвой глобальных природных катаклизмов или же частично и их виновником?

Как пишет известный австралийский писатель Ричард Фланаган, Австралия сегодня - эпицентр всеобщей климатической катастрофы для человечества.

«Умирает Большой Барьерный риф, горят прекрасные австралийские леса, являющиеся всемирным наследием, многие города испытывают нехватку питьевой воды, а теперь этот огромный континент объят пожарами доселе невиданного масштаба…» - описывает он ситуацию в авторской колонке в газете New York Times.

Такое описание нельзя считать преувеличением, поскольку пожарами уже охвачены около 7 млн гектаров леса, что сравнимо с американским штатом Виргиния и почти вдвое превышает площадь Бельгии. В столице Австралии – Канберре – в новогоднюю ночь загрязнение воздуха достигло опасного уровня.

Число погибших в пожарах животных исчисляется миллионами, есть жертвы и среди людей, дым дошел до Латинской Америки… Предположительно, стихия нанесла стране ущерб в размере 3,5 млрд долларов. Впереди еще два жарких месяца, в течение которых эксперты прогнозируют ужесточение огненной стихии.

Правительство объясняет масштабы пожаров неблагоприятными погодными условиями – эти летом в стране выпало очень мало осадков, а температура воздуха во многих городах достигла уже 40 градусов. Однако местные жители винят правительство в слишком медленной реакции на распространение пожаров и в неэффективности действий по борьбе со стихией.

Писатель Ричард Фланаган изумлен тем, что политические лидеры Австралии отреагировали на беспрецедентные пожары этого года не стремлением защитить свою страну, а скорее защитить индустрии ископаемого топлива, которые являются крупнейшими донорами обеих ключевых политических партий страны.

«Во время бушующих пожаров в середине декабря лидер оппозиционной Лейбористской партии отправился в турне по сообществам угледобывающих компаний, выразив свою недвусмысленную поддержку экспорту угля», - пишет он.

Премьер-министр, консерватор Скотт Моррисон и вовсе отправился с семьей в рождественский отпуск на Гавайи. Такой шаг привел к падению рейтинга доверия премьера, а также вдохновил неизвестного автора на создание саркастической фрески на одной из городских стен Сиднея. Позже премьеру пришлось официально принести извинения.

На фото: фреска на городской стене, Сидней.

По данным писателя Ричарда Фланагана, правительство Моррисона намерено ввести авторитарный закон, который поможет власти держать под контролем профсоюзы, общественные организации и средства массовой информации.

Так, на австралийском острове Тасмания на рассмотрении находится законопроект о том, что протесты в защиту окружающей среды могут обойтись их участникам тюремным заключением сроком в 21 год. Аналогичный законопроект планируется принять и на территории всей страны, пишет автор.

По словам Ричарда Фланагана, с 1996 года сменяющие друг друга консервативные правительства Австралии успешно боролись за подрыв международных соглашений об изменении климата в целях защиты местной промышленности, основу которой составляет ископаемое топливо. Сегодня Австралия является крупнейшим в мире экспортером угля и газа. В декабре прошлого года страна заняла 57-е место среди 57 стран мира в деле борьбы с изменением климата.

Еще в 2005 году австралийский премьер Джон Ховард отказался ратифицировать Киотский протокол, полагая, что пользы от этого для австралийцев нет. Он считал, что пока США и Китай не предпринимают конкретных шагов в направлении охраны окружающей среды, Австралии нет смысла присоединяться к этому соглашению.

По данным Берлинского фонда науки и политики (Stiftung der Wissenschaft und Politik-SWP) от 18 мая 2019 года, охрана окружающей среды играет в Австралии очень небольшую роль. Несмотря на благоприятные возможности, страна не играет ведущей роли в развитии ни ветровой, ни солнечной энергии.

Почти две трети производства электроэнергии в Австралии сегодня обеспечивается за счет каменного угля. В 2017 году на ветровую энергетику приходилось всего 4,9%, а на солнечную – 3,4% производства всего объема электроэнергии в стране.

Дело в том, что ископаемое топливо в Австралии очень дешевое, и это касается прежде всего угля. Страна активно развивает не только угольную промышленность, но и газовую, располагая значительными запасами этого природного ресурса. 60% всех новых проектов в стране реализуются в этой области.

В то же время отмечается, что многие из генерирующих мощностей в ближайшее время потребуют замены в связи с исчерпанием своего ресурса, в связи с чем все чаще ставится вопрос о замене угольной промышленности более экологически чистыми источниками энергии.

На фото: пожары в Австралии, январь 2020-го.

По мнению всемирно известного британского натуралиста и телеведущего сэра Дэвида Аттенборо, попытки человечества бороться с изменениями климата зашли в тупик: «Настал момент кризиса, поскольку мы год за годом откладываем решение важных задач».

«Прямо сейчас горит юго-восток Австралии. Почему это происходит? Потому что повышаются температуры Земли», - сказал телеведущий в интервью BBC News. Ряд политиков и экспертов считает, что эти вещи никак не связаны, но это, по мнению Аттенборо, «полная чушь», поскольку все прекрасно знают, что жизнедеятельность человека – причина потепления на планете.

Ученые-экологи призывают к незамедлительным действиям, но международные переговоры по вопросам климата продвигаются невыносимо медленно. Недавнюю встречу в Мадриде многие мировые СМИ назвали пустой и нерезультативной, поскольку решения по ключевым вопросам снова не были приняты.

В адрес нескольких стран, включая Австралию, прозвучали обвинения в попытке уклониться от выполнения своих обязательств.

Многие специалисты надеются, что 2020 год станет поворотным в борьбе с глобальным потеплением. По данным BBC News, в ноябре в Глазго состоится климатический саммит ООН, от которого ожидают прорыва.

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Елена Остапенко, Э.Т.