Природа продолжает бушевать: Австралию накрыли песчаная буря и град - ВИДЕО

Уже больше полугода в Австралии горят леса, а за прошедшие выходные произошли еще две природные аномалии.

Страну накрыла песчаная буря, а затем выпал град размером с мяч для гольфа, сообщает русская служба Би-би-си.

За два дня в местные службы спасения поступило более 1200 просьб о помощи. Двое людей обратились к врачам.

От лесных пожаров страна страдает с октября. К декабрю стихия достигла небывалых масштабов. Наиболее сильно страдает юго-восток континента.

В штатах Новый Южный Уэльс и Виктория зарегистрировано более 170 очагов огня. С октября по всей стране погибли уже 24 человека, выгорело почти 7 млн гектаров леса, что почти вдвое превышает площадь Бельгии.

Экологи из Университета Сиднея подсчитали, что австралийские пожары в этом году унесли жизни примерно 480 млн млекопитающих, птиц и рептилий. В Новом Уэльсе погибло около 30% коал, что составляет примерно 8 тыс. зверьков, занесенных в Красную книгу. В этих регионах обитают также кенгуру, валлаби, опоссумы, вомбаты и ехидны.

Лесные пожары в Австралии – не редкое явление. Причиной тому жаркий и засушливый климат. В это лето выпало мало осадков, а температура воздуха нередко поднималась до 40 градусов.

Однако среди версий причин столь масштабных возгораний в этом году также называют объявление больших лесных площадей заповедниками, вследствие чего там не убирали старые и сухие деревья. Также в этом году было урезано финансирование на проведение т.н. управляемых пожаров, которые устраиваются для нераспространения огня за пределы выгоревших участков. Не исключается и версия намеренных поджогов.

Ожидается, что пик активности пожаров придется на январь и февраль.

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