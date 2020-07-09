Супруга Бахрама Багирзаде: «Он все еще не может говорить»

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В Центральном таможенном госпитале продолжается интенсивное лечение заслуженного артиста, участника легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрама Багирзаде, заразившегося COVID-19.

Супруга заслуженного артиста Шахла Багирзаде в своем комментарии APA отмечает, что Б.Багирзаде находится в сознании и 8 июля с помощью врачей ему удалось сесть: «Но из-за того, что он подключен к аппарату, все еще не может говорить».

Ш.Багирзаде подчеркивает, что не знает, когда ее супруг будет переведен из реанимации в палату: «Врачи не дают никаких прогнозов по этому поводу, просто нужно подождать. Главное, что у Бахрама есть прогресс в состоянии здоровья, ему лучше. Надеемся, что ему станет еще лучше».

Напомним, что заразившийся COVID-19 Б.Багирзаде 13 июня был переведен из больницы, в которой проходил лечение, в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя. Так как более 90% легочной ткани заслуженного артиста было повреждено, его подключили к аппарату ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация - специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма.

30 июня Б.Багирзаде был отключен от аппарата ЭКМО, 2 июля стало известно о том, что заслуженный артист пришел в сознание, а 8 июля начальник Центрального таможенного госпиталя по лечебным делам Бахтияр Мусаев сообщил о том, что Б.Багирзаде уже может сидеть и пробует делать активные движения.

Лечение заслуженного артиста взято под контроль Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

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