Бахрам Багирзаде находится в ясном сознании

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Со вчерашнего дня в состоянии Бахрама Багирзаде, заразившегося коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) и проходящего лечение в Центральном таможенном госпитале, не произошло значительных изменений.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend Life, об этом заявил заместитель начальника по лечебным вопросам Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев.

По словам лечащего врача, у пациента ясное сознание, продолжается планомерное лечение.

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из другой больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких), улучшения не было достигнуто. Поэтому пациент был также подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). 1 июля был отключен от аппарата ЕКМО, и в данное время подключен только к аппарату ИВЛ.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН «Парни из Баку» – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

Лечение заслуженного артиста взято под контроль Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

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