Бахрам Багирзаде отключен от аппарата ЭКМО

~ 2 минуты на чтение 2217

В Центральном таможенном госпитале продолжается интенсивное лечение заслуженного артиста, участника легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрама Багирзаде, заразившегося COVID-19.

«Лечение Бахрама Багирзаде с помощью аппарата ЭКМО длилось около 17 дней. В связи с тем, что срок действия ЭКМО составляет 2-3 недели, и с учетом возможности возникновения осложнений после этого периода было решено отключить его от данного аппарата. В настоящее время благодаря аппарату ИВЛ возможно снабжение других органов кислородом», - цитирует Report.az начальника Центра научной практики и обучения Центрального таможенного госпиталя Рашада Махмудова.

Решение об отключении Б.Багирзаде от аппарата ЭКМО было принято 30 июня в 11:00.

Р.Махмудов подчеркивает, что его радуют позитивные изменения в рентгеновских снимках легких, полученных за последнюю неделю: «Выведение Б.Багирзаде из глубокой комы, в которую он был погружен при помощи лекарств, пока не рассматривается. Интенсивное лечение продолжается, все виды лечения, необходимые для пациента, применяются, но, к сожалению, пока рано делать какие-либо выводы о его возможных результатах. Прогнозы реаниматологов, инфекционистов, пульмонологов и других специалистов обнадеживающие. Меры, принятые до этой стадии, могут считаться успешными, но дальнейшее функционирование легких проявит себя со временем».

Напомним, что 29 июня стало известно о том, что состояние здоровья заслуженного артиста хоть и медленно, но продолжает улучшаться.

Заразившийся COVID-19 Б.Багирзаде 13 июня был переведен из больницы, в которой проходил лечение, в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя. Так как более 90% легочной ткани заслуженного артиста повреждено, его подключили к аппарату ЭКМО.

ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация - специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма.

Лечение заслуженного артиста взято под контроль Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Феликс Вишневецкий