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Врач о Бахраме Багирзаде: «Он уже может сидеть, пробует делать активные движения»

Сегодня в 11:21 ~ 1 минута на чтение 785
Врач о Бахраме Багирзаде: «Он уже может сидеть, пробует делать активные движения»

В Центральном таможенном госпитале продолжается интенсивное лечение заслуженного артиста, участника легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрама Багирзаде, заразившегося COVID-19.

30 июня Б.Багирзаде был отключен от аппарата ЭКМО, а 2 июля стало известно о том, что заслуженный артист пришел в сознание.

«Бахрам Багирзаде уже может сидеть, пробует делать активные движения», - заявляет заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя по лечебным делам Бахтияр Мусаев, подчеркивая, что в общем состоянии здоровья заслуженного артиста сохраняется позитивная динамика, наблюдаемая в последние дни.

Напомним, что заразившийся COVID-19 Б.Багирзаде 13 июня был переведен из больницы, в которой проходил лечение, в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя. Так как более 90% легочной ткани заслуженного артиста было повреждено, его подключили к аппарату ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация - специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма.

Лечение заслуженного артиста взято под контроль Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

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Феликс Вишневецкий

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