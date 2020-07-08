Врач о Бахраме Багирзаде: «Он уже может сидеть, пробует делать активные движения»

~ 1 минута на чтение 785

В Центральном таможенном госпитале продолжается интенсивное лечение заслуженного артиста, участника легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрама Багирзаде, заразившегося COVID-19.

30 июня Б.Багирзаде был отключен от аппарата ЭКМО, а 2 июля стало известно о том, что заслуженный артист пришел в сознание.

«Бахрам Багирзаде уже может сидеть, пробует делать активные движения», - заявляет заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя по лечебным делам Бахтияр Мусаев, подчеркивая, что в общем состоянии здоровья заслуженного артиста сохраняется позитивная динамика, наблюдаемая в последние дни.

Напомним, что заразившийся COVID-19 Б.Багирзаде 13 июня был переведен из больницы, в которой проходил лечение, в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя. Так как более 90% легочной ткани заслуженного артиста было повреждено, его подключили к аппарату ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация - специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма.

Лечение заслуженного артиста взято под контроль Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Читайте по теме:

Бахрам, мы верим - ты справишься! – ФОТО

Улучшается состояние здоровья Бахрама Багирзаде

Супруга Бахрама Багирзаде: «Надеемся, что к концу этой недели…»

«Не время терять друга»: коллеги Бахрама Багирзаде сняли трогательный ролик в его поддержку - ВИДЕО

Бахрам Багирзаде находится в ясном сознании

У Бахрама Багирзаде наблюдается значительное улучшение состояния легких

Феликс Вишневецкий