Супруга Бахрама Багирзаде: «Надеемся, что к концу этой недели…»

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В Центральном таможенном госпитале продолжается интенсивное лечение заслуженного артиста, участника легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрама Багирзаде, заразившегося COVID-19.

Отметим, что Б.Багирзаде был отключен от аппарата ЭКМО - в настоящее время он подключен к аппарату ИВЛ, благодаря которому возможно снабжение органов кислородом.

Супруга заслуженного артиста Шахла Багирзаде в своем комментарии Qafqazinfo.az подчеркивает, что, несмотря на отключение от ЭКМО, состоянии его было критическим: «Сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. К счастью, последние 24 часа его состояние относительно лучше. Надеемся, что к концу недели его отключат и от ИВЛ».

Заразившийся COVID-19 Б.Багирзаде 13 июня был переведен из больницы, в которой проходил лечение, в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя. Так как более 90% легочной ткани заслуженного артиста повреждено, его подключили к аппарату ЭКМО, отключение от которого произошло 30 июня в 11:00.

ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация - специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма.

Лечение заслуженного артиста взято под контроль Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

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