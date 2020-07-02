«Не время терять друга»: коллеги Бахрама Багирзаде сняли трогательный ролик в его поддержку - ВИДЕО 

В Центральном таможенном госпитале продолжается интенсивное лечение заслуженного артиста, участника легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрама Багирзаде, заразившегося COVID-19.
30 июня Б.Багирзаде был отключен от аппарата ЭКМО, а 2 июля стало известно о том, что заслуженный артист пришел в сознание, однако он продолжает оставаться подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.
Команда театра КВН «Planet Parni iz Baku», актером которого является Б.Багирзаде, записала для него видеообращение, в котором участники театра декламируют стихотворение Хафиза Бахыша «Bizim dost itirən vaxtımız deyil» (Сейчас не время терять друга).
Обращаясь к Бахраму Багирзаде, артисты заявляют: «Артист народа, театр ждет тебя!»
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Xalqın Artisti Teatrımız səni gözləyir @bahram_bagirzade #aztagram #bakutagram #kvn #planetparniizbaku #bahram
Напомним, что заразившийся COVID-19 Б.Багирзаде 13 июня был переведен из больницы, в которой проходил лечение, в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя. Так как более 90% легочной ткани заслуженного артиста было повреждено, его подключили к аппарату ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация - специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма.
Лечение заслуженного артиста взято под контроль Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.
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