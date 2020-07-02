«Не время терять друга»: коллеги Бахрама Багирзаде сняли трогательный ролик в его поддержку - ВИДЕО 

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В Центральном таможенном госпитале продолжается интенсивное лечение заслуженного артиста, участника легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрама Багирзаде, заразившегося COVID-19.

Команда театра КВН «Planet Parni iz Baku», актером которого является Б.Багирзаде, записала для него видеообращение, в котором участники театра декламируют стихотворение Хафиза Бахыша «Bizim dost itirən vaxtımız deyil» (Сейчас не время терять друга).

Обращаясь к Бахраму Багирзаде, артисты заявляют: «Артист народа, театр ждет тебя!»

Напомним, что заразившийся COVID-19 Б.Багирзаде 13 июня был переведен из больницы, в которой проходил лечение, в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя. Так как более 90% легочной ткани заслуженного артиста было повреждено, его подключили к аппарату ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация - специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма.

Лечение заслуженного артиста взято под контроль Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.