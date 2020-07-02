Бахрам Багирзаде пришел в сознание

~ 1 минута на чтение 2570

В Центральном таможенном госпитале продолжается интенсивное лечение заслуженного артиста, участника легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрама Багирзаде, заразившегося COVID-19, состояние его здоровья улучшилось.

Отметим, что Б.Багирзаде был отключен от аппарата ЭКМО - в настоящее время он подключен к аппарату ИВЛ, благодаря которому возможно снабжение органов кислородом.

«Слава Богу, он пришел в сознание», - заявила в комментарии 1news.az супруга заслуженного артиста Шахла Багирзаде, отметившая, что Б.Багирзаде продолжает оставаться подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

Заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя по лечебному делу Бахтияр Мусаев в комментарии APA отмечает, что состояние здоровья Б.Багирзаде частично восстанавливается, но остается тяжелым.

Заразившийся COVID-19 Б.Багирзаде 13 июня был переведен из больницы, в которой проходил лечение, в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя. Так как более 90% легочной ткани заслуженного артиста повреждено, его подключили к аппарату ЭКМО, отключение от которого произошло 30 июня в 11:00.

ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация - специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма.

Лечение заслуженного артиста взято под контроль Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Читайте по теме:

Бахрам, мы верим - ты справишься! – ФОТО

Улучшается состояние здоровья Бахрама Багирзаде

Супруга Бахрама Багирзаде: «Надеемся, что к концу этой недели…»

Феликс Вишневецкий