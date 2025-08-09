 Binəqədidə evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Binəqədidə evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

15:02 - Bu gün
Binəqədidə evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Binəqədi rayonunda oğurluq hadisəsi qeydə alınıb.

Bu barədə 1news.az-a DİN-in mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Belə ki, rayon ərazisində yerləşən evlərin birindən 4800 dollar, 600 avro pul, 5 ədəd qol saatı və qızıl-zinət əşyaları naməlum şəxs tərəfindən oğurlanıb. Daha sonra həmin şəxs evdə yanğın törədərək hadisə yerindən qaçıb.

Binəqədi RPİ 4-cü Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 43 yaşlı H.Hüseynov müəyyən edilərək saxlanılıb.

Araşdırma aparılır.

