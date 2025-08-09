Binəqədidə evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
Binəqədi rayonunda oğurluq hadisəsi qeydə alınıb.
Bu barədə 1news.az-a DİN-in mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Belə ki, rayon ərazisində yerləşən evlərin birindən 4800 dollar, 600 avro pul, 5 ədəd qol saatı və qızıl-zinət əşyaları naməlum şəxs tərəfindən oğurlanıb. Daha sonra həmin şəxs evdə yanğın törədərək hadisə yerindən qaçıb.
Binəqədi RPİ 4-cü Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 43 yaşlı H.Hüseynov müəyyən edilərək saxlanılıb.
Araşdırma aparılır.
