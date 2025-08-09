 Paytaxtda növbəti dəfə təmizlik işləri aparılıb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Paytaxtda növbəti dəfə təmizlik işləri aparılıb - FOTO

15:43 - Bu gün
Paytaxtda növbəti dəfə təmizlik işləri aparılıb - FOTO

Yay mövsümündə paytaxtın sanitar-təmizlik vəziyyətinin daha da yüksəldilməsi məqsədilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən avqustun 9-da paytaxtda növbəti dəfə təmizlik işləri aparılıb.

1news.az xəbər verir ki, son vaxtlarda havaların kəskin isti keçməsi ilə əlaqədar Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi əməkdaşları tərəfindən yol və prospektlərin kənarlarındakı ağacların və yaşıllıqların yuyulması, onlara aqrotexniki qulluq göstərilməsi də həyata keçirilib, qabaqlayıcı tədbirlər olaraq xəstə ağaclar götürülüb.

Bütün bunlar isti havalarda yaşıllıqların qurumasının qarşısını alır.

İsti havaları nəzərə alaraq, Mərkəzi Nəbatat Bağında iməcilik tədbirləri həyata keçirilib. Burada ağaclara aqrotexniki qulluq göstərilib, qurumuş budaqlar kəsilib, ağacların dibi bellənib. Ümumi istifadə olunan yollar yuyulub, təmizlik işləri həyata keçirilib.

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Kommunal təsərrüfat xidmətlərinin texnikası səhər saatlarından başlayaraq bitki və canlılara zərər verməyən yuyucu maddələrlə əsas küçə və prospektlərin yuyulmasını aparıb. Bu zaman həm də məhəllədaxili və ara yollar da yuyulub. Həmçinin prospekt və küçələrin, səki kənarlarının, bordürlərin və buradakı işıq dirəklərinin, məhəccərlərin, park və istirahət yerlərində oturacaqların yuyulması həyata keçirilib, həyət və yaşayış məhəllələrində təmizlik işləri görülüb. İctimai-iaşə, ticarət və digər obyektlərin vitrinləri təmizlənib, ətrafında səliqə-sahman işləri aparılıb.

Eyni zamanda, şəhər sakinləri və paytaxtımızın qonaqlarının zövqünü oxşayacaq rəngbərəng güllər əkilib, müxtəlif rəngli güllərdən kompozisiyalar yaradılıb.

Cari işlər çərçivəsində bağ ərazisində ağaclarda yayıla biləcək müxtəlif xəstəliklər, inseksid və funqisidlərə qarşı mütəmadi olaraq dezinfeksiya işləri aparılmaqdadır.

Qeyd edək ki, istifadə olunan dezinfeksiya məhlullarının insan sağlamlığına heç bir zərəri yoxdur.

Paylaş:
53

Aktual

Cəmiyyət

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edib

Rəsmi

İlham Əliyev ABŞ-yə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edib

Siyasət

Vüqar İsgəndərov: “Vaşinqton görüşü Azərbaycan diplomatiyasının növbəti qələbəsidir”

Siyasət

“Cənubi Qafqazın sülh və əməkdaşlıq məkanına çevrilməsi üçün yeni səhifə açılır” - Sevinc Fətəliyeva

Cəmiyyət

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edib

Abşeron dairəvi marşrutu üzrə qatarların iş günü qrafikində dəyişikliklər edilir

Lerikdə meşədə üzərinə ağac aşan kişi ölüb

Çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlandı

Redaktorun seçimi

Bakıda hərəkət vərdişlərini dəyişmək: Dünya tərcübəsində mikromobillik avtomobil istifadəsini necə azaltdı? – Araşdırma

Azərbaycanda 2024-cü ildə kadr islahatları: Vəzifə verilənlər və azad olunanlar - SİYAHI

“Mən inanmıram ki, Azərbaycan filmi irəliləsin” - “Uşaqlığın son gecəsi”nin Muradı - FOTO - VİDEO

Yeni destinasiyalar, gözlənilən turistlər, potensial - Azərbaycanda qış turizminə hazırlıq hansı mərhələdədir?

Hacı İsmayılov: “Onlarla mənim həyatım gözəl idi, indi ancaq xatirələrdə qalıb” - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

BDYPİ Şəmkirdə 7 nəfərin öldüyü ağır qəza ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB 2

Kəlbəcərdə hərbi yük avtomobili minaya düşüb, 5 hərbçi xəsarət alıb - YENİLƏNİB

Niyə özümüzü “azəri” olaraq təqdim etməməliyik? – Tarixçi və baş redaktordan ŞƏRH

Ermənistanın mina terroru davam etməkdədir - Ombudsmandan beynəlxalq təşkilatlara çağırış

Son xəbərlər

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edib

Bu gün, 18:03

Abşeron dairəvi marşrutu üzrə qatarların iş günü qrafikində dəyişikliklər edilir

Bu gün, 17:36

İlham Əliyev ABŞ-yə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 17:01

Vüqar İsgəndərov: “Vaşinqton görüşü Azərbaycan diplomatiyasının növbəti qələbəsidir”

Bu gün, 16:46

“Cənubi Qafqazın sülh və əməkdaşlıq məkanına çevrilməsi üçün yeni səhifə açılır” - Sevinc Fətəliyeva

Bu gün, 16:43

Lerikdə meşədə üzərinə ağac aşan kişi ölüb

Bu gün, 16:16

Çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlandı

Bu gün, 15:58

Aqşin Kərimov: “Vaşinqton görüşü Bakı ilə İrəvan arasında açıq qalan məsələlərin həlli baxımından önəmli idi”

Bu gün, 15:46

Paytaxtda növbəti dəfə təmizlik işləri aparılıb - FOTO

Bu gün, 15:43

Yol polisinin qanuni tələbinə riayət etməyən sürücü həbs edilib

Bu gün, 15:28

Binəqədidə evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 15:02

Sumqayıtda evdən 45 min manat oğurlanıb

Bu gün, 14:19

FHN: Şabranda meşədə itən şəxs tapılıb

Bu gün, 13:57

Cəlilabadda çaqqal kənd sakinlərinə hücum edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:35

Göyçayda zəlzələ olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:21

Deputat: “ABŞ-nin Azərbaycanla strateji əməkdaşlığı təkcə Cənubi Qafqazla məhdudlaşmayacaq”

Bu gün, 13:02

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:34

Məzahir Əfəndiyev: Bu səfər Azərbaycan-ABŞ münasibətlərini gücləndirdi, regionda sülhə töhfə verdi

Bu gün, 12:32

Ağ Ev Trampın İlham Əliyevi qarşılaması ilə bağlı paylaşım edib - VİDEO

Bu gün, 12:13

“Vaşinqtonda imzalanmış birgə bəyannamə regionda tarixi dönüş nöqtəsi kimi qiymətləndirilir” - ŞƏRH

Bu gün, 12:06
Bütün xəbərlər