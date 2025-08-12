 İstirahət mərkəzində avtomobildən oğurluq edənlər saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Qafar Ağayev11:52 - Bu gün
İstirahət mərkəzində avtomobildən oğurluq edənlər saxlanılıb.

DİN-in Mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan 1news.az-a verilən məlumata görə, Xaçmaz Rayon Polis Şöbəsinə rayon ərazisində yerləşən istirahət mərkəzlərindən birində avtomobildən pul və müxtəlif əşyalar oğurlanması barədə məlumat daxil olub.

Keçirilən tədbirlərlə hadisəni törədənlərin paytaxt sakinləri Müşfiq Zeynalov və Akif Hüseynli olduqları müəyyən edilib və həmin şəxslər saxlanılıblar.

Məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxsin barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

