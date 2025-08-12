 Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu prosesinə start verilir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu prosesinə start verilir

Qafar Ağayev12:20 - Bu gün
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu prosesinə start verilir

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə peşəkar kadrların cəlb edilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır.

1news.az xəbər verir ki, 2022 və 2023-cü illərdə məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tərbiyəçi-müəllim vakansiyası üzrə keçirilən müsabiqələr nəticəsində 850 nəfər ixtisaslı kadr işə qəbul olunub. Növbəti müsabiqənin isə 22 avqust 2025-ci il tarixində keçirilməsi planlaşdırılır.

Qeyd edirik ki, 29 iyul – 4 avqust tarixlərini əhatə edən sənəd qəbulu prosesi bitib. Müvafiq vəzifə üzrə 7027 nəfər müraciət edib və 5000-ə yaxın ərizə təsdiq edilib. Hazırda ölkə üzrə tərbiyəçi-müəllim vəzifəsi üzrə 400-ə yaxın vakant yer mövcuddur.

Müsabiqəyə təqdim olunan çərçivə sənədi 60 sualdan ibarətdir. Bu suallar məktəbəqədər təhsil üzrə məzmun və metodika, pedaqoji və psixoloji yanaşmaları əhatə edir. Namizədlər bu sənədlə ARTİ-nin (Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu) rəsmi internet səhifəsində tanış ola bilərlər.

Paylaş:
52

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Hicran Hüseynovanı təltif edib

Rəsmi

Albaniya Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

Cəmiyyət

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu prosesinə start verilir

Reportaj

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Cəmiyyət

Valideynlərin məqsədli şəkildə hansısa satış məntəqəsinə yönləndirilməsi yolverilməzdir.

Ölkə üzrə bağça infrastrukturu genişləndirilir

35 dərəcə isti, yağış - Sabahın havası açıqlandı

Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb

Redaktorun seçimi

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

“Sehrli şamlar” və “Ceyran göbəyi”: Bakını mistik əşyalar dükanları bürüdü - VİDEOREPORTAJ

Azərbaycan mediasında “fake news” və onların yayılma mexanizmləri - Jurnalist araşdırması

İlmələrdə gizlənən tarix - Azərbaycan Milli Xalça Muzeyindən - REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Donald Tramp, İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında üçtərəfli görüş keçirilir - CANLI

Kəlbəcərdə hərbi yük avtomobili minaya düşüb, 5 hərbçi xəsarət alıb - YENİLƏNİB

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edib

Son xəbərlər

Valideynlərin məqsədli şəkildə hansısa satış məntəqəsinə yönləndirilməsi yolverilməzdir.

Bu gün, 13:47

Lənkəranda yolun dağılmış hissəsinin bərpası və istinad divarlarının tikintisinə 1,5 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

Bu gün, 13:36

Yanvar-iyul aylarında ölkədə 72,4 milyard manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunub

Bu gün, 13:29

Prezident İlham Əliyev Hicran Hüseynovanı təltif edib

Bu gün, 13:17

Ölkə üzrə bağça infrastrukturu genişləndirilir

Bu gün, 12:54

Azərbaycanda “Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi haqqında Əsasnamə" təsdiqlənib

Bu gün, 12:48

35 dərəcə isti, yağış - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:45

Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb

Bu gün, 12:40

Albaniya Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

Bu gün, 12:35

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu prosesinə start verilir

Bu gün, 12:20

IX “Muğam” Televiziya Müsabiqəsinin finalı Laçında keçiriləcək

Bu gün, 12:11

İstirahət mərkəzində avtomobildən oğurluq edənlər saxlanılıb

Bu gün, 11:52

Bilgəhdə dənizdə batan gəncin meyiti tapılıb

Bu gün, 11:43

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Bu gün, 11:16

“YAŞAT” Fondu dəstək tədbirlərini davam etdirir

Bu gün, 10:52

Sumqayıtda zirehdələn top mərmisi tapılıb - VİDEO

Bu gün, 10:42

Əmtəə bazarlarında qızıl cüzi ucuzlaşıb, gümüş isə bahalaşıb

Bu gün, 10:22

Əksər yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 09:58

AYNA bu ilin 6 ayında onlayn bilet alanların sayını açıqladı

Bu gün, 09:46

Tramp Çin mallarına artırılmış gömrük rüsumlarının tətbiqini yenidən təxirə saldı

Bu gün, 09:38
Bütün xəbərlər