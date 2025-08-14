 Həbsdə olan həyat yoldaşına narkotik keçirməyə cəhd edən şəxs saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Həbsdə olan həyat yoldaşına narkotik keçirməyə cəhd edən şəxs saxlanılıb

Qafar Ağayev16:04 - Bu gün
Həbsdə olan həyat yoldaşına narkotik keçirməyə cəhd edən şəxs saxlanılıb

Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin əməliyyat aparatının əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Penitensiar xidmətin Müalicə müəssisəsinə narkotik maddə keçirilməsinin qarşısı alınıb.

Bu barədə 1news.az-a Nazirliyin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, məhkumun həyat yoldaşı tərəfindən gətirilmiş sovqata baxış keçirilən zaman 2 ədəd siqaretin içərisində xüsusi üsulla gizlədilmiş həşiş qətranı aşkar olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

"Cəzaçəkmə müəssisələrində və ya istintaq təcridxanalarında saxlanılan şəxslərə qadağan olunmuş əşyaların verilməsi və ya ötürülməsinin cinayət məsuliyyətinə səbəb olduğu bir daha vətəndaşların diqqətinə çatdırılır", nazirlikdən bildirilib.

