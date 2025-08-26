AMB günün valyuta məzənnərləri açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, avqustun 26-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0414 manatadək, Rusiyanın 100 rublu 2,1061 manata kimi ucuzlaşıb, avro isə 1,9774 manatadək ucuzlaşıb.
|1 ABŞ dolları
|USD
|1,7
|1 Avro
|EUR
|1,9774
|1 Avstraliya dolları
|AUD
|1,1015
|1 Belarus rublu
|BYN
|0,5686
|1 Bolqarıstan levi
|BGN
|1,014
|1 BƏƏ dirhəmi
|AED
|0,4628
|100 Cənubi Koreya vonu
|KRW
|0,122
|1 Çexiya kronu
|CZK
|0,0805
|1 Çin yuanı
|CNY
|0,2376
|1 Danimarka kronu
|DKK
|0,2649
|1 Gürcüstan larisi
|GEL
|0,6304
|1 Honq Konq dolları
|HKD
|0,2177
|1 Hindistan rupisi
|INR
|0,0194
|1 Britaniya funt sterlinqi
|GBP
|2,2874
|10 000 İran rialı
|IRR
|0,0298
|1 İsveç kronu
|SEK
|0,1775
|1 İsveçrə frankı
|CHF
|2,1104
|1 İsrail şekeli
|ILS
|0,5029
|1 Kanada dolları
|CAD
|1,227
|1 Küveyt dinarı
|KWD
|5,5631
|100 Qazaxıstan tengəsi
|KZT
|0,3175
|1 Qətər Realı
|QAR
|0,4663
|1 Qırğızıstan somu
|KGS
|0,0195
|100 Macarıstan forinti
|HUF
|0,4976
|1 Moldova leyi
|MDL
|0,1022
|1 Norveç kronu
|NOK
|0,1679
|100 Özbəkistan somu
|UZS
|0,0137
|100 Pakistan rupisi
|PKR
|0,5997
|1 Polşa zlotısı
|PLN
|0,4642
|1 Rumıniya leyi
|RON
|0,3913
|100 Rusiya rublu
|RUB
|2,1061
|1 Serbiya dinarı
|RSD
|0,0169
|1 Sinqapur dolları
|SGD
|1,323
|1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|SAR
|0,4531
|1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)
|xdr
|2,3285
|1 Türkiyə lirəsi
|TRY
|0,0414
|1 Türkmənistan manatı
|TMT
|0,4857
|1 Ukrayna qrivnası
|UAH
|0,0411
|100 Yaponiya yeni
|JPY
|1,1502
|1 Yeni Zelandiya dolları
|NZD
|0,9929
|1 Qızıl
|XAU
|5742,031
|1 Gümüş
|XAG
|66,0338
|1 Platin
|XPT
|2289,05
|1 Palladium
|XPD
|1870,493
