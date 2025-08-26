 AMB günün valyuta məzənnərləri açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnərləri açıqladı

09:46 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnərləri açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, avqustun 26-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0414 manatadək, Rusiyanın 100 rublu 2,1061 manata kimi ucuzlaşıb, avro isə 1,9774 manatadək ucuzlaşıb.

1 ABŞ dolları USD 1,7
1 Avro EUR 1,9774
1 Avstraliya dolları AUD 1,1015
1 Belarus rublu BYN 0,5686
1 Bolqarıstan levi BGN 1,014
1 BƏƏ dirhəmi AED 0,4628
100 Cənubi Koreya vonu KRW 0,122
1 Çexiya kronu CZK 0,0805
1 Çin yuanı CNY 0,2376
1 Danimarka kronu DKK 0,2649
1 Gürcüstan larisi GEL 0,6304
1 Honq Konq dolları HKD 0,2177
1 Hindistan rupisi INR 0,0194
1 Britaniya funt sterlinqi GBP 2,2874
10 000 İran rialı IRR 0,0298
1 İsveç kronu SEK 0,1775
1 İsveçrə frankı CHF 2,1104
1 İsrail şekeli ILS 0,5029
1 Kanada dolları CAD 1,227
1 Küveyt dinarı KWD 5,5631
100 Qazaxıstan tengəsi KZT 0,3175
1 Qətər Realı QAR 0,4663
1 Qırğızıstan somu KGS 0,0195
100 Macarıstan forinti HUF 0,4976
1 Moldova leyi MDL 0,1022
1 Norveç kronu NOK 0,1679
100 Özbəkistan somu UZS 0,0137
100 Pakistan rupisi PKR 0,5997
1 Polşa zlotısı PLN 0,4642
1 Rumıniya leyi RON 0,3913
100 Rusiya rublu RUB 2,1061
1 Serbiya dinarı RSD 0,0169
1 Sinqapur dolları SGD 1,323
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 0,4531
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) xdr 2,3285
1 Türkiyə lirəsi TRY 0,0414
1 Türkmənistan manatı TMT 0,4857
1 Ukrayna qrivnası UAH 0,0411
100 Yaponiya yeni JPY 1,1502
1 Yeni Zelandiya dolları NZD 0,9929
1 Qızıl XAU 5742,031
1 Gümüş XAG 66,0338
1 Platin XPT 2289,05
1 Palladium XPD 1870,493
