 Elm və təhsil naziri Gədəbəydə vətəndaşları qəbul edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Elm və təhsil naziri Gədəbəydə vətəndaşları qəbul edib

16:55 - Bu gün
Elm və təhsil naziri Gədəbəydə vətəndaşları qəbul edib

Bu gün elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Gədəbəy şəhərində vətəndaş qəbulu keçirib.

Bu barədə 1news.az-a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, qəbulda Gədəbəy, Şəmkir, Tovuz, Ağstafa və Qazax sakinləri iştirak ediblər.

Qəbuldan əvvəl ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət edilib, önünə gül dəstələri düzülüb.

Qəbul zamanı vətəndaşlar işlə təmin olunma, müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi, tələbə köçürülməsi və digər məsələlərlə bağlı müraciətlər ediblər.

Elm və təhsil naziri qəbula yazılmış vətəndaşları dinləyib, müraciətlərin operativ şəkildə araşdırılması, qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyə uyğun həlli istiqamətində nazirliyin aidiyyəti qurumlarının rəhbərlərinə tapşırıqlar verib.

Paylaş:
92

Aktual

Müsahibə

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Xocalının Təzəbinə kəndinə yola salınan köç ünvanına çatıb

Cəmiyyət

Tələbənin dabaq xəstəliyinə yoluxması ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil - Nazirlik

Rəsmi

İlham Əliyev Macarıstanın Baş nazirini təbrik edib

Cəmiyyət

Agentlik qanunsuz qumar və mərc oyunlarının reklamına görə 5 fiziki şəxs barəsində protokol tərtib edib

40 milyona yaxın siqaretin qanunsuz yollarla ölkəyə gətirilməsinin qarşısı alınıb

2025-ci il üçün müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesi və müsahibə mərhələsi başa çatıb

Bakıda 4 nəfərə qarşı 43 min manatlıq dələduzluq edilib

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Azercell “CyberCell Hackathon”a start verir

Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından beş il ötür

Bakıda idman zalında 35 yaşlı kişi insult keçirərək ölüb

Yuxarı Şirvan kanalında bir nəfər batıb

Son xəbərlər

Agentlik qanunsuz qumar və mərc oyunlarının reklamına görə 5 fiziki şəxs barəsində protokol tərtib edib

Bu gün, 19:10

40 milyona yaxın siqaretin qanunsuz yollarla ölkəyə gətirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 17:50

2025-ci il üçün müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesi və müsahibə mərhələsi başa çatıb

Bu gün, 17:46

Bakıda 4 nəfərə qarşı 43 min manatlıq dələduzluq edilib

Bu gün, 17:36

Qoridə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə MMU-larının rəhbər heyətləri görüşüb

Bu gün, 17:24

Bakı-Ağstafa-Bakı xətti üzrə hər iki istiqamətdə əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 17:18

Elm və təhsil naziri Gədəbəydə vətəndaşları qəbul edib

Bu gün, 16:55

TKTA bəzi tibb ixtisasları üzrə akademik şəhadətnamə alanlara müraciət edib

Bu gün, 16:10

Bakıda 19 yaşlı oğlanın meyiti kirayə qaldığı evdə tapılıb

Bu gün, 15:32

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:07

Daha 4 ünvanda minib-düşmə yeri yaradılıb - FOTO

Bu gün, 14:51

Altı Azərbaycan vətəndaşı Suriyadan ölkəyə gətirilib

Bu gün, 14:08

Xocalının Təzəbinə kəndinə yola salınan köç ünvanına çatıb

Bu gün, 13:05

Şəmkirdə maskalı şəxs ev sahibinə xəsarət yetirərək pulunu ələ keçirib

Bu gün, 12:51

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:33

“Play10” – Azərbaycanın ən böyük əyləncə parkları şəbəkəsi yeni abunəlik xidmətini təqdim edir

Bu gün, 12:16

Daha bir məktəb direktoru işdən azad edilib

Bu gün, 12:05

Tələbənin dabaq xəstəliyinə yoluxması ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil - Nazirlik

Bu gün, 11:47

Deputat: Azərbaycan-Ermənistan dialoqu sülhə real töhfə verə bilər

Bu gün, 11:32

Oğuzda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 11:24
Bütün xəbərlər