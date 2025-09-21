 “Formula 1” Azərbaycan Qran-Prisinin sıralanma mərhələsi marşalların peşəkarlığı ilə yadda qalıb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
FORMULA 1

“Formula 1” Azərbaycan Qran-Prisinin sıralanma mərhələsi marşalların peşəkarlığı ilə yadda qalıb - FOTO

Qafar Ağayev13:55 - Bu gün
Ötən gün Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin sıralanma mərhələsi marşalların peşəkarlığı ilə yadda qalıb.

1news.az xəbər verir ki, sürücülər poul mövqeyi uğrunda mübarizə apararkən, marşallar dəfələrlə müdaxilə edərək bolidləri trasdan çıxarıb, dağıntıları təmizləyib və baryerləri rekord müddətdə bərpa edib. Oskar Piastrinin 3-cü döngədəki qəzasından tutmuş Şarl Lekler, Niko Hülkenberq, Pyer Qasli, Franko Kolapinto və Aleks Albonun insidentlərinə qədər marşallar dözümlülük və dəqiqliklərinin ən çətin sınağından keçib.

Altı dəfə dayandırılan sessiyaya baxmayaraq, marşallar hər müdaxiləni yüksək səmərəliliklə idarə edib. Onlar bolidlərin tez bir zamanda trasdan uzaqlaşdırılmasını təmin edib, trası təhlükəsiz vəziyyətə gətirərək yarışın davam etməsinə şərait yaradıblar. Onların operativ reaksiyası sayəsində təxminən iki saat davam edən sıralanma mərhələsi nəzarət altında saxlanılıb və komandalar poul uğrunda mübarizəni davam etdirmək imkanı qazanıb.

Ümumilikdə, marşallar zədələnmiş 6 bolidin tam bərpasını həyata keçirib, 1-ci, 3-cü, 4-cü və 15-ci döngələrdə baryerləri yoxlayıb bərpa ediblər və hər qırmızı bayraqdan sonra trasın təhlükəsizliyini bərpa etmək üçün dağıntıların təmizlənməsini təşkil ediblər.

