 İlham Əliyev III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

İlham Əliyev III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Qafar Ağayev11:10 - Bu gün
İlham Əliyev III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb.

1news.az xəbər verir ki, müraciəti Baş nazir Əli Əsədov oxuyub.

Müraciətdə bildirilir:

"Hörmətli Forum iştirakçıları!

Sizi Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində keçirilən "Statistikanın inkişaf perspektivləri: beynəlxalq layihələrin rolu" mövzusunda Beynəlxalq Statistika Forumunun öz işinə başlaması münasibətilə salamlayır, hər birinizə ən xoş arzularımı çatdırıram.

Məmnuniyyətlə vurğulamaq istəyirəm ki, bu mötəbər tədbir milli statistika sistemlərinin inkişafı, qlobal statistik təşəbbüslərə inteqrasiya və beynəlxalq əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Hesab edirəm ki, Forum çərçivəsində müxtəlif ölkələrin statistika qurumlarının, beynəlxalq təşkilatların, elmi dairələrin nümayəndələrinin bir araya gəlməsi statistika sahəsində qabaqcıl bilik və təcrübələrin bölüşülməsi, eləcə də birgə layihələrin təşviqi üçün əlverişli mühit yaradacaqdır.

Müasir dövrdə statistika cəmiyyətin tərəqqisini, dövlət siyasətinin effektivliyini və qlobal çağırışlara cavabvermə qabiliyyətini qiymətləndirmək üçün öz əhəmiyyətini daha da artıraraq mühüm vasitələrdən birinə çevrilmişdir. Etibarlı statistik məlumatlar dayanıqlı inkişafın təmin olunmasında, əsaslandırılmış qərarların qəbulunda və şəffaf idarəetmənin qurulmasında böyük rol oynayır. Bu səbəbdən, Beynəlxalq Statistika Forumu metodoloji yeniliklərin təqdim edilməsi və çoxtərəfli əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsi baxımından universal bir platforma kimi çıxış edir.

Bu gün Azərbaycanda milli statistika sistemi ardıcıl şəkildə inkişaf etdirilir, rəsmi statistik məlumatların beynəlxalq standartlara uyğun, innovativ yanaşmalar əsasında istehsalı daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Eyni zamanda, süni intellekt kimi müasir çağırışlar statistika sahəsində yeni metodologiyaların, alət və yanaşmaların işlənib hazırlanmasını, gələcək hədəflərin düzgün müəyyənləşdirilməsini zəruri edir. Bu hədəflərin reallaşdırılması üçün isə effektiv beynəlxalq əməkdaşlıq və onun imkanlarının düzgün dəyərləndirilməsi vacibdir. Biz rəsmi statistika sahəsində müasir texnologiyalara, süni intellektə və rəqəmsal transformasiyaya əsaslanan islahatlara xüsusi önəm veririk. Ölkəmiz bu istiqamətdə aparıcı dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla fəal əməkdaşlıq edərək qlobal inkişaf gündəliyinə töhfə verməyə səy göstərir.

Bildiyiniz kimi, BMT-nin Statistika Komissiyasının qərarı ilə bu il oktyabrın 20-də "Hər kəs üçün keyfiyyətli statistika ilə inkişafa təkan verək" şüarı altında Ümumdünya Statistika Günü qeyd ediləcəkdir. Əminəm ki, həmin əlamətdar gün ərəfəsində baş tutan Forum statistika cəmiyyətinin bir araya gələrək gələcəyə yönələn önəmli təşəbbüslər irəli sürəcəyi, qarşılıqlı bilik və təcrübə mübadiləsi aparacağı məhsuldar müzakirələrlə yadda qalacaqdır.

Hər birinizi qarşıdan gələn Ümumdünya Statistika Günü münasibətilə təbrik edir, Forumun işinə uğurlar arzulayıram".

Paylaş:
48

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

MÜTDA-dan Müəllimlər Günü ilə bağlı ÇAĞIRIŞ: Pul yığılması və digər neqativ halların baş verməsi qadağandı

Siyasət

İlham Əliyev: Orta Dəhliz çox geniş coğrafiyanı birləşdirən strateji layihədir

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Azərbaycan və ABŞ prezidentlərinin səmimi dialoqunun videosunu paylaşıb

Rəsmi

İlham Əliyev III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Mehriban Əliyeva Azərbaycan və ABŞ prezidentlərinin səmimi dialoqunun videosunu paylaşıb

İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Finlandiya Prezidenti ilə görüşüb

İlham Əliyev və xanımı BMT-nin mənzil qərargahına gediblər

Redaktorun seçimi

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampa təşəkkür edib

Mehriban Əliyeva Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı paylaşım edib

Azərbaycan ilə Ruanda arasında imzalanmış sənədlər mübadilə olunub - FOTO

İlham Əliyev və xanımı BMT-nin mənzil qərargahına gediblər

Son xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:46

Ət, heyvan və quş cəmdəklərinin baytarlıq damğası ilə nişanlanması məcburi olacaq

Bu gün, 12:27

Lənkəranda şagird və xadiməyə fiziki şiddət göstərən məktəbin nümayəndəsi işdən çıxarılıb

Bu gün, 12:10

Beynəlxalq çempionatda Azərbaycanın təcili tibbi yardım komandası 3-cü yerə layiq görülüb

Bu gün, 11:54

Paytaxtın iki məktəbində pilot layihəyə start verilib

Bu gün, 11:49

DİN: 155 mərmi aşkarlanıb

Bu gün, 11:47

Azərbaycan və Laos Baş prokurorluqları arasında Memorandum imzalanıb

Bu gün, 11:37

İmişlidə narkokuryerliyə görə 2 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:26

Sumqayıtda hakimi təhqir edən şəxsə cinayət işi açılıb

Bu gün, 11:16

İlham Əliyev III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 11:10

“Baku International Arts Festival 2025” — Bakının qəlbində musiqi, teatr, rəqs və incəsənət - FOTO

Bu gün, 10:48

Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli şahmat hakimi vəfat edib

Bu gün, 10:39

Agentlik: Dənizçi sənədlərinin saxtalaşdırılması hallarına qarşı sərt tədbirlər görüləcək

Bu gün, 10:31

MÜTDA-dan Müəllimlər Günü ilə bağlı ÇAĞIRIŞ: Pul yığılması və digər neqativ halların baş verməsi qadağandı

Bu gün, 10:14

FHN rəsmisi: Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın zamanı 4 nəfər tüstüdən zəhərlənib

Bu gün, 10:08

Azərbaycan neftinin qiyməti 71 dolları ötüb

Bu gün, 09:53

İlham Əliyev: Orta Dəhliz çox geniş coğrafiyanı birləşdirən strateji layihədir

Bu gün, 09:41

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Nyu-Yorkdakı Müasir İncəsənət Muzeyində olublar

Bu gün, 09:33

Babək prospektində qəza baş verib, yolda sıxlıq yaranıb

Bu gün, 09:25

Mehriban Əliyeva Azərbaycan və ABŞ prezidentlərinin səmimi dialoqunun videosunu paylaşıb

Bu gün, 09:22
Bütün xəbərlər