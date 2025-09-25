 “Şəhər İçində Şəhər” – Gəncə Park City: Gəncənin yeni nəfəsi, gələcəyin şəhəri - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

“Şəhər İçində Şəhər” – Gəncə Park City: Gəncənin yeni nəfəsi, gələcəyin şəhəri - FOTO

16:35 - Bu gün
“Şəhər İçində Şəhər” – Gəncə Park City: Gəncənin yeni nəfəsi, gələcəyin şəhəri - FOTO

Azərbaycanın qədim şəhərlərindən olan Gəncə bu gün sürətli inkişaf dövrünü yaşayır.

Yeni layihələr şəhərə gözəllik qatır, sakinlərə rahatlıq və müasir həyat tərzi təqdim edir. Bu inkişafın ən böyük nümunəsi isə “MEMAR Properties” şirkətinin inşa etdiyi “Gəncə Park City” layihəsidir.

Heydər Əliyev Parkının yaxınlığında yerləşən layihə 22 hektarı əhatə edir. İlk mərhələ – “Gəncə Park Residence” 4,2 hektarda reallaşır və 750 mənzildən ibarət olacaq.

Layihənin memarlığında Gəncənin tarixi üslubu ilə müasir dizayn birləşir. Qırmızı kərpic elementləri, klassik ornamentlər və yeni texnologiyalar harmonik şəkildə tətbiq edilir. Kompleksdə 1–4 otaqlı mənzillər təqdim olunur.

Layihədə həm də iki mərtəbəli yeraltı dayanacaq və yerüstü dayanacaq yerləri də mövcuddur ki, bu da sakinlərə rahat maşın saxlamağa imkan yaradacaqdır.

“Gəncə Park City”də yalnız mənzil deyil, tam bir həyat tərzi təqdim olunur: alış-veriş və əyləncə mərkəzləri, məktəb, uşaq bağçası, otel və biznes mərkəzi, sağlamlıq və idman obyektləri, geniş yaşıllıq zonaları. Burada hər şey bir addım uzaqlıqda olacaq.

Binalar ən yüksək keyfiyyətli materiallardan inşa olunur və 8 bala davamlıdır. Ərazi 24/7 mühafizə sistemi və müasir giriş-çıxış texnologiyaları ilə təchiz ediləcək.

Bu layihə Gəncə ilə yanaşı bütün Cənubi Qafqaza müasir həyat modeli gətirir.

“Gəncə Park City” – rahatlıq, biznes imkanları və turizm üçün yeni standart yaradır.

2027

+99450 219 20 27

Reklam hüququnda

Paylaş:
78

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Dövlət Xidmətinin bir qrup hərbçisini təltif edib - SİYAHI

Cəmiyyət

Nazirlər Kabineti gələn ilin dövlət büdcəsinin layihəsini Prezidentə təqdim edəcək

Cəmiyyət

Milli Məclisin payız sessiyasının ilk iclasında 12 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Siyasət

Azərbaycan və Maldiv adi pasportlara malik şəxsləri vizadan qarşılıqlı azad edib

Cəmiyyət

Vəhşi heyvan və quşların saxlanıldığı “Qədir Xum” və “Fədək” restoranlarında monitorinq keçirilib

III MDB Oyunları ilə əlaqədar Bakıda avtobuslar gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

İnternatlara tərbiyəçi vakansiyası üzrə qeydiyyata start verilir

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Həsənriz kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Azərbaycanda 78 yaşlı qadın tələbə oldu - VİDEO

Yağış yağır, şimşək çaxır - FAKTİKİ HAVA

Elvin Abbasov: Azərbaycanda iri şirkətlərin votsap nömrələri ələ keçirilir

Son xəbərlər

Vəhşi heyvan və quşların saxlanıldığı “Qədir Xum” və “Fədək” restoranlarında monitorinq keçirilib

Bu gün, 17:56

III MDB Oyunları ilə əlaqədar Bakıda avtobuslar gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

Bu gün, 17:53

İnternatlara tərbiyəçi vakansiyası üzrə qeydiyyata start verilir

Bu gün, 17:48

III MDB Oyunları çərçivəsində keçiriləcək yarışlara biletlərin satışı başlayıb

Bu gün, 17:42

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:37

Bakıda gecə klubunda soyğunçuluq edilib

Bu gün, 17:32

AzTV Adnan Əhmədzadə ilə bağlı sujet hazırladı: Ölkəyə təxminən 2 milyard dollarlıq ziyan dəyib - VİDEO

Bu gün, 17:25

AZAL ilə yeni səyahət mövsümü: Avropa paytaxtlarından dəniz kurortlarına qədər

Bu gün, 17:13

Hökumət üzvlərinin oktyabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI

Bu gün, 17:11

Qaynı arvadının ölümünə səbəb olan həkimlə bağlı daha bir cinayət işi açıldı

Bu gün, 16:41

“Şəhər İçində Şəhər” – Gəncə Park City: Gəncənin yeni nəfəsi, gələcəyin şəhəri - FOTO

Bu gün, 16:35

Kapital Bank “Globee–Innovation Awards”dan qızıl mükafata layiq görüldü

Bu gün, 16:30

Toy karvanında avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

Bu gün, 16:21

İlham Əliyev Dövlət Xidmətinin bir qrup hərbçisini təltif edib - SİYAHI

Bu gün, 16:08

Temperatur 5-8 dərəcə aşağı enəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:20

Nazirlər Kabineti gələn ilin dövlət büdcəsinin layihəsini Prezidentə təqdim edəcək

Bu gün, 15:06

Milli Məclisin payız sessiyasının ilk iclasında 12 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 14:51

“E-qanun.ai” platformasının təqdimat mərasimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:47

Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti İranın Bəndər Abbas limanında olub

Bu gün, 14:44

“Milli Mətbuat 150 – Rəqəmsal erada gənclər və media savadlılığı” layihəsinə start verilib

Bu gün, 14:33
Bütün xəbərlər