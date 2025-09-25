 Bu kampaniyada qiymətlər danışacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Bu kampaniyada qiymətlər danışacaq

09:15 - Bu gün
Bu kampaniyada qiymətlər danışacaq

Tamstore Marketlər şəbəkəsi 25-30 sentyabr tarixlərində “Biz susuruq, qiymətlər danışacaq” kampaniyasına start verəcək.

Kampaniya zamanı bananın 1 kilosu 1.50 manat, təzə toyuğun 1 kilosu 3 manat, sümüklü dana ətinin 1 kilosu 11.98 manat, Tajdar düyüsünün 1.8 kiloqramı 4.98 manat, Pegah kərə yağının 1 kilosu 10 manat, Feyri 450 ml 1.94 manat, Beta qara çay 500 qr 6.99 manat olacaq. Qeyd edək ki, endirim digər məhsullardan 10 manatlıq alış-veriş etdikdən sonra keçərli olacaq. Endirimlər təbii ki, bununla yekunlaşmır. Mağazada 3200 çeşiddə məhsul müxtəlif endirimlərlə təklif olunacaq.

Kampaniya zamanı endirimlər seçilmiş ət, toyuq və ət məhsullarında, süd və süd məhsullarında, dondurulmuş xəmir məhsullarında, kərə yağı və bitki yağlarında, makaron, düyü və paxlalı məhsullarda, şirniyyatlarda, içkilərdə, təmizlik və baxım məhsullarında, eyni zamanda evinizə lazım olacaq kiçik əşyalarda tətbiq olunacaq.

“Tamstore” marketlər şəbəkəsi Bakı ilə yanaşı, Abşeron, Sumqayıt, Naxçıvan, Qazax, Ağstafa, Hacıqabul, Ağdaş, Ağcabədi, Salyan, Cəlilabad, Masallı, Şəmkir, Bərdə, Zaqatala və Mingəçevirdə də fəaliyyət göstərir. Endirimlər şəbəkənin bütün filiallarında keçərli olacaq. Bütün filiallar 24 saat müştərilərin xidmətindədir.

Paylaş:
34

Aktual

Rəsmi

Birinci xanım Mehriban Əliyeva BMT Baş Assambleyası çərçivəsində xüsusi sessiyada iştirak edib

Siyasət

Ceyhun Bayramov ABŞ dövlət katibinin ev sahibliyi etdiyi tədbirə qatılıb

Siyasət

Trampdan İlham Əliyevə: Sizinlə, həqiqətən, fəxr edirəm, çox gözəl insansınız

Rəsmi

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası ilə əlaqədar rəsmi qəbulda iştirak ediblər

Cəmiyyət

Bu kampaniyada qiymətlər danışacaq

​​​​​​​Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Müəllimlərin sertifikasiyasının növbəti müsahibə nəticələri məlum olub

İmadəddin Nəsiminin qohumları Şamaxıda olublar - FOTO

Redaktorun seçimi

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Yağış, qar yağacaq - Sabahın havası açıqlandı

Yağış yağır, şimşək çaxır - FAKTİKİ HAVA

Dünyanın yeni komfort səviyyəsi Gəncədə – Ramada Plaza Gəncə çox yaxında qapılarını açır! - FOTO

Azərbaycanda 78 yaşlı qadın tələbə oldu - VİDEO

Son xəbərlər

Birinci xanım Mehriban Əliyeva BMT Baş Assambleyası çərçivəsində xüsusi sessiyada iştirak edib

Bu gün, 09:34

Əmtəə bazarlarında qızıl ucuzlaşır

Bu gün, 09:23

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:23

Bu kampaniyada qiymətlər danışacaq

Bu gün, 09:15

Ceyhun Bayramov ABŞ dövlət katibinin ev sahibliyi etdiyi tədbirə qatılıb

Bu gün, 09:09

​​​​​​​Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:59

Müəllimlərin sertifikasiyasının növbəti müsahibə nəticələri məlum olub

24 / 09 / 2025, 17:51

İmadəddin Nəsiminin qohumları Şamaxıda olublar - FOTO

24 / 09 / 2025, 17:44

Naqif Həmzəyev: “Doğru strategiyalar kəndlərin inkişafına güclü təkan verə bilər” - Müsahibə

24 / 09 / 2025, 17:22

DİM qəbul imtahanlarının ikinci mərhələsi üçün proqramları paylaşıb

24 / 09 / 2025, 17:08

Sahibə Qafarova Serbiya Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb

24 / 09 / 2025, 17:06

Trampdan İlham Əliyevə: Sizinlə, həqiqətən, fəxr edirəm, çox gözəl insansınız

24 / 09 / 2025, 16:56

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası ilə əlaqədar rəsmi qəbulda iştirak ediblər

24 / 09 / 2025, 16:38

“Yeniyetmələr arasında fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-Pri” yarışının rəsmi açılış mərasimi keçirilib - FOTO

24 / 09 / 2025, 16:20

Özəl məktəbəqədər təhsil müəssisələri üçün qrant müsabiqəsi elan edilir

24 / 09 / 2025, 16:03

Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər

24 / 09 / 2025, 15:58

Baş Qərargah rəisi MDB Silahlı Qüvvələrinin Qərargah Rəisləri Komitəsinin iclasında iştirak edib

24 / 09 / 2025, 15:32

Elm və təhsil naziri Macarıstanın mədəniyyət və innovasiya naziri ilə görüşüb

24 / 09 / 2025, 15:23

Yasamal rayonunun Cəfər Cabbarlı küçəsinin bir hissəsində təmir işləri aparılır - FOTO

24 / 09 / 2025, 15:02

Şahin Şıxlinskinin həbs müddəti uzadılıb

24 / 09 / 2025, 14:52
Bütün xəbərlər