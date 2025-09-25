Bu kampaniyada qiymətlər danışacaq
Tamstore Marketlər şəbəkəsi 25-30 sentyabr tarixlərində “Biz susuruq, qiymətlər danışacaq” kampaniyasına start verəcək.
Kampaniya zamanı bananın 1 kilosu 1.50 manat, təzə toyuğun 1 kilosu 3 manat, sümüklü dana ətinin 1 kilosu 11.98 manat, Tajdar düyüsünün 1.8 kiloqramı 4.98 manat, Pegah kərə yağının 1 kilosu 10 manat, Feyri 450 ml 1.94 manat, Beta qara çay 500 qr 6.99 manat olacaq. Qeyd edək ki, endirim digər məhsullardan 10 manatlıq alış-veriş etdikdən sonra keçərli olacaq. Endirimlər təbii ki, bununla yekunlaşmır. Mağazada 3200 çeşiddə məhsul müxtəlif endirimlərlə təklif olunacaq.
Kampaniya zamanı endirimlər seçilmiş ət, toyuq və ət məhsullarında, süd və süd məhsullarında, dondurulmuş xəmir məhsullarında, kərə yağı və bitki yağlarında, makaron, düyü və paxlalı məhsullarda, şirniyyatlarda, içkilərdə, təmizlik və baxım məhsullarında, eyni zamanda evinizə lazım olacaq kiçik əşyalarda tətbiq olunacaq.
“Tamstore” marketlər şəbəkəsi Bakı ilə yanaşı, Abşeron, Sumqayıt, Naxçıvan, Qazax, Ağstafa, Hacıqabul, Ağdaş, Ağcabədi, Salyan, Cəlilabad, Masallı, Şəmkir, Bərdə, Zaqatala və Mingəçevirdə də fəaliyyət göstərir. Endirimlər şəbəkənin bütün filiallarında keçərli olacaq. Bütün filiallar 24 saat müştərilərin xidmətindədir.