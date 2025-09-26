 Latviyada 27 sentyabr – Anım Gününün beşinci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Latviyada 27 sentyabr – Anım Gününün beşinci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib

15:05 - Bu gün
Latviyada 27 sentyabr – Anım Gününün beşinci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib

25 sentyabr 2025-ci il tarixində Azərbaycanın Latviyadakı Səfirliyində 27 sentyabr – Anım Gününün beşinci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, tədbirin əvvəlində ölkəmizin müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Tədbiri giriş nitqi ilə Azərbaycanın Latviyadakı səfiri Elnur Sultanov açıb. O, beş il bundan öncə, 27 sentyabr 2020-ci il tarixində, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Ermənistanın növbəti hərbi təxribatına cavab olaraq əks-hücum əməliyyatına başladığını və bunun 44 günlük Vətən müharibəsinin başlanğıcı olduğunu diqqətə çatdırıb. Səfir Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə hər il sentyabrın 27-nin Anım Günü kimi qeyd olunduğunu bildirib.

Səfir torpaqlarımızın erməni işğalından azad olunmasında fədakarlıq göstərmiş qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsinin Azərbaycan xalqının qəlbində daim yaşayacağını ifadə edib.

Qeyd olunub ki, 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə qanunsuz hərbi işğalı davam etdirməyə çalışan Ermənistan xalqımızın mübarizə əzmini sarsıtmaq məqsədilə mülki əhalini hədəfə almağı davam etdirərək, əməliyyatların getdiyi bölgələrdən uzaqda yerləşən, əhalinin sıx yaşadığı Gəncə, Bərdə, Tərtər kimi bölgələrdə mülki əhaliyə qarşı ağır müharibə cinayətləri törətmişdir.

Vurğulanıb ki, Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə şanlı Azərbaycan Ordusunun mətinliyi və şücaəti nəticəsində Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı və Azərbaycan xalqı üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olan Şuşa işğaldan azad edilmiş, Kəlbəcər, Ağdam və Laçın rayonlarının 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanat ilə ölkəmizə qaytarılması təmin edilmişdir.

E.Sultanov erməni silahlı birləşmələrinin təxribatlarının qarşısının alınması üçün 19-20 sentyabr 2023-cü il tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri tərəfindən antiterror tədbirlərinin həyata keçirildiyini və 24 saatdan az vaxtda yüksək peşəkarlıqla keçirilən bu əməliyyatın ölkəmizin suverenliyinin tam bərpası ilə nəticələndiyini bildirib.

Səfir Azərbaycanın Vətən müharibəsindən dərhal sonra bölgədə sülh təşəbbüsü ilə çıxış etdiyini və bu xüsusda 8 avqust 2025-ci il tarixində Vaşinqtonda Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan liderlərinin tarixi görüşünün əhəmiyyətini vurğulayaraq, birgə bəyannamənin qəbul olduğunu, sülh müqaviləsi layihəsinin paraflandığını, həmçinin 1 sentyabr tarixində keçmiş münaqişənin qalığı olan ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının ləğv edildiyini qeyd edib.

Daha sonra 44 günlük Vətən müharibəsinə həsr edilmiş “27 sentyabr – Qələbənin İlk Günü” sənədli film nümayiş olunub.

Tədbirdə Latviyada yaşayan Azərbaycan icmasının üzvləri, eləcə də Latviyada təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak ediblər.

Paylaş:
116

Aktual

Müsahibə

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edib - FOTO

Cəmiyyət

Rəhman Hacıyev BDU-da 27 sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etdi

Marketdə saxta alkoqollu içkilər aşkarlanıb

FHN gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Özəl bağçalar üçün qrant müsabiqəsi elan olunub

Redaktorun seçimi

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

Sizin üçün xəbərlər

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Pirallahıda iki mərtəbəli evdə yanğın olub

Növbəti köç karvanı Laçın şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Rəhman Hacıyev BDU-da 27 sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etdi

Bu gün, 18:27

Marketdə saxta alkoqollu içkilər aşkarlanıb

Bu gün, 17:46

Azərbaycan tenişçiləri III MDB Oyunlarının finalında - FOTO

Bu gün, 17:34

Özbəkistan BMT-nin diqqət mərkəzində: ağır xəstəlikləri olan uşaqların həyatı üçün mübarizə

Bu gün, 17:26

FHN gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 17:11

Özəl bağçalar üçün qrant müsabiqəsi elan olunub

Bu gün, 16:58

Azərbaycan-Çili parlamentlərarası əməkdaşlığı genişlənir

Bu gün, 16:24

Bakıda ev yanıb, bir nəfər tüstüdən zəhərlənib

Bu gün, 16:03

Bəzi ödənişli əsaslarla təhsil alanlar dövlət sifarişi üzrə təhsillərini davam etdirəcək

Bu gün, 15:39

“MEDİA könüllüləri” proqramına qeydiyyat elan edilib

Bu gün, 15:13

Latviyada 27 sentyabr – Anım Gününün beşinci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib

Bu gün, 15:05

Azərbaycanlı avtoblogger Zeekr 9X avtomobilini test etdi - FOTO

Bu gün, 14:41

DİN-in şəxsi heyəti Zəfər parkını ziyarət edib

Bu gün, 14:35

Əli Əhmədov Çili Respublikası Milli Konqresi Senatının nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Bu gün, 14:27

TESS çay brendinin “Zövqünə uyğun hədiyyəni seç!” adlı ikinci lotereyasının qalibləri məlum oldu!

Bu gün, 14:15

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 13:17

Könül Nurullayeva: BMT Baş Assambleyasında Prezidentin çıxışı tarixi əhəmiyyət daşıyırdı

Bu gün, 13:05

Bu halda vətəndaşdan lizinq ödənişi tələb edilə bilməz – Ali Məhkəmə

Bu gün, 12:59

Şənbə günü gözlənilən hava açıqlandı

Bu gün, 12:55

Azərbaycanda muzdlu işlə bağlı vahid bəyannamə oktyabrdan şəxsi kabinetdən təqdim olunacaq

Bu gün, 12:11
Bütün xəbərlər