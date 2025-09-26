 Bəzi ödənişli əsaslarla təhsil alanlar dövlət sifarişi üzrə təhsillərini davam etdirəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Bəzi ödənişli əsaslarla təhsil alanlar dövlət sifarişi üzrə təhsillərini davam etdirəcək

15:39 - Bu gün
Bəzi ödənişli əsaslarla təhsil alanlar dövlət sifarişi üzrə təhsillərini davam etdirəcək

"Yaxın günlərdə bakalavriat üzrə göstəricilər dəqiqləşdiriləcək və bəzi ödənişli əsaslarla təhsil alanlar da dövlət sifarişi üzrə təhsillərini davam etdirəcək".

1news.az APA-ya istinadən DİM sədri Məleykə Abbaszadə deyib.

O bildirib ki, bu, Elm və Təhsil Nazirliyi ilə müzakirə olunacaq və boş qalan dövlət sifarişli yerlər açıqlanacaq: "Rəqəmlər dəqiqləşəndən sonra ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Bu proses tam şəffafdır və heç kimin hüququ pozulmur. Dövlətin ayırdığı maliyyə vəsaiti mütləq şəkildə təhsilə yönləndirilir".

Paylaş:
106

Aktual

Müsahibə

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edib - FOTO

Cəmiyyət

Rəhman Hacıyev BDU-da 27 sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etdi

Marketdə saxta alkoqollu içkilər aşkarlanıb

FHN gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Özəl bağçalar üçün qrant müsabiqəsi elan olunub

Redaktorun seçimi

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

Sizin üçün xəbərlər

Balaxanı neftçiləri “Konstitusiya və Suverenlik İli” minifutbol turnirinin qalibidilər - FOTO

Yağış, qar yağacaq - Sabahın havası açıqlandı

Tovuz həmkəndlisini qəsdən öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub - YENİLƏNİB

Ombudsman Aparatı hava limanında taksilərə bağlı monitorinq apardı : Rəqabət Məcəlləsinə uyğun gəlmir

Son xəbərlər

Rəhman Hacıyev BDU-da 27 sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etdi

Bu gün, 18:27

Marketdə saxta alkoqollu içkilər aşkarlanıb

Bu gün, 17:46

Azərbaycan tenişçiləri III MDB Oyunlarının finalında - FOTO

Bu gün, 17:34

Özbəkistan BMT-nin diqqət mərkəzində: ağır xəstəlikləri olan uşaqların həyatı üçün mübarizə

Bu gün, 17:26

FHN gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 17:11

Özəl bağçalar üçün qrant müsabiqəsi elan olunub

Bu gün, 16:58

Azərbaycan-Çili parlamentlərarası əməkdaşlığı genişlənir

Bu gün, 16:24

Bakıda ev yanıb, bir nəfər tüstüdən zəhərlənib

Bu gün, 16:03

Bəzi ödənişli əsaslarla təhsil alanlar dövlət sifarişi üzrə təhsillərini davam etdirəcək

Bu gün, 15:39

“MEDİA könüllüləri” proqramına qeydiyyat elan edilib

Bu gün, 15:13

Latviyada 27 sentyabr – Anım Gününün beşinci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib

Bu gün, 15:05

Azərbaycanlı avtoblogger Zeekr 9X avtomobilini test etdi - FOTO

Bu gün, 14:41

DİN-in şəxsi heyəti Zəfər parkını ziyarət edib

Bu gün, 14:35

Əli Əhmədov Çili Respublikası Milli Konqresi Senatının nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Bu gün, 14:27

TESS çay brendinin “Zövqünə uyğun hədiyyəni seç!” adlı ikinci lotereyasının qalibləri məlum oldu!

Bu gün, 14:15

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 13:17

Könül Nurullayeva: BMT Baş Assambleyasında Prezidentin çıxışı tarixi əhəmiyyət daşıyırdı

Bu gün, 13:05

Bu halda vətəndaşdan lizinq ödənişi tələb edilə bilməz – Ali Məhkəmə

Bu gün, 12:59

Şənbə günü gözlənilən hava açıqlandı

Bu gün, 12:55

Azərbaycanda muzdlu işlə bağlı vahid bəyannamə oktyabrdan şəxsi kabinetdən təqdim olunacaq

Bu gün, 12:11
Bütün xəbərlər