 Rəşad Nəbiyev: Rəqəmsal transformasiya ilk nəticələrini verir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Rəşad Nəbiyev: Rəqəmsal transformasiya ilk nəticələrini verir

Qafar Ağayev11:11 - Bu gün
Rəşad Nəbiyev: Rəqəmsal transformasiya ilk nəticələrini verir

"Bir neçə il əvvəl start verilmiş rəqəmsal transformasiya layihələrinin nəticələri bu ildən etibarən özünü göstərməyə başlayıb".

1news.az xəbər verir ki, Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev beynəlxalq "INMerge Innovation Summit 2025" forumunda bildirib.

Nazirin sözlərinə görə, ötən müddət ərzində dayanıqlı rəqəmsal infrastruktur yaradılıb və ölkədə internetdən istifadə müddətinin orta göstəricisi 6 dəfə artıb.

Hazırda təxminən 2 milyon vətəndaş dövlət xidmətlərinin əksəriyyətinə bir toxunuşla çıxış imkanı yaradan "Mygov" platformasından aktiv şəkildə yararlanır. Yaxın aylarda isə mikrobiznes üçün nəzərdə tutulmuş yeni platformanın istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Bu sistem sahibkarlara bütün dövlət xidmətlərinə “vahid pəncərə” prinsipi ilə çıxış imkanı təmin edəcək.

Bundan əlavə, Rəşad Nəbiyev qeyd edib ki, biometrik imzaya əsaslanan SİMA sistemi artıq 6,3 milyon aktiv istifadəçiyə malikdir.

“Qürurla deyə bilərəm ki, bu, böyük nailiyyətdir”, — deyə nazir vurğulayıb.

Paylaş:
54

Aktual

İqtisadiyyat

Mikayıl Cabbarov: “Azərbaycan dünya iqtisadiyyatında mövqelərini inamla möhkəmləndirir”

İdman

Azərbaycan samboçuları III MDB Oyunlarının finalına vəsiqə qazanıblar – ADLAR

İqtisadiyyat

Azərbaycanda avtobus marşrutları və metroda sərnişindaşıma üzrə yeni tariflər tətbiq ediləcək

Cəmiyyət

“McDonald's Azərbaycan” yerli halal mal ətinin istehsal müəssisəsinə mətbuat üçün tur təşkil edib - FOTO

Cəmiyyət

Sumqayıtda avtobusun yanması nəticəsində xəsarət alan olmayıb

Sentyabrın son günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

İranla sərhəddə 2 nəfər 8 kq narkotiklə saxlanılıb

ADY Bakı–Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək

Redaktorun seçimi

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanlı avtoblogger Zeekr 9X avtomobilini test etdi - FOTO

Şənbə günü gözlənilən hava açıqlandı

Azərbaycanda Tarixi Hadisə: ITMF və ATA-nın Birgə Seminari İlk Dəfə Bakıda

“Şəhər İçində Şəhər” – Gəncə Park City: Gəncənin yeni nəfəsi, gələcəyin şəhəri - FOTO

Son xəbərlər

Rafiq Məmmədhəsənov 2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 13:09

Azərbaycan samboçuları III MDB Oyunlarının finalına vəsiqə qazanıblar – ADLAR

Bu gün, 13:02

Sumqayıtda avtobusun yanması nəticəsində xəsarət alan olmayıb

Bu gün, 12:45

Üzeyir Hacıbəyli festivalının təntənəli bağlanış mərasimi “Koroğlu” operasının yeni quruluşda təqdimatı ilə yadda qalıb

Bu gün, 12:28

Sentyabrın son günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:14

Mikayıl Cabbarov: “Azərbaycan dünya iqtisadiyyatında mövqelərini inamla möhkəmləndirir”

Bu gün, 12:05

İranla sərhəddə 2 nəfər 8 kq narkotiklə saxlanılıb

Bu gün, 12:03

ADY Bakı–Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək

Bu gün, 11:50

DİN: III MDB Oyunları ilə bağlı yollarda təhlükəsizlik nəzarətdədir

Bu gün, 11:43

Metro nəqliyyatında sərnişindaşıma xidmətinin bir gedişi 60 qəpik olub

Bu gün, 11:41

FHN: Ötən həftə 45 nəfər xilas edilib - VİDEO

Bu gün, 11:32

Azərbaycanda avtobus marşrutları və metroda sərnişindaşıma üzrə yeni tariflər tətbiq ediləcək

Bu gün, 11:16

Rəşad Nəbiyev: Rəqəmsal transformasiya ilk nəticələrini verir

Bu gün, 11:11

“McDonald's Azərbaycan” yerli halal mal ətinin istehsal müəssisəsinə mətbuat üçün tur təşkil edib - FOTO

Bu gün, 11:04

Azərbaycanın daha bir samboçusu gərgin görüşdə qələbə qazandı

Bu gün, 10:44

Bəzi yerlərdə yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 10:41

NİİM nasaz avtomobillərlə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

Bu gün, 10:39

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 10:32

Azərbaycan samboçusu Göygöldə keçirilən III MDB Oyunlarına qələbə ilə başladı - FOTO

Bu gün, 10:30

Yarış xəritəsi: MDB Oyunlarının 4-cü günündə hansı idman növləri və harada keçiriləcək?

Bu gün, 10:09
Bütün xəbərlər