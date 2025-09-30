 Əli Əsədov Lukaşenko ilə görüşdə iştirak edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Əli Əsədov Lukaşenko ilə görüşdə iştirak edib

Qafar Ağayev13:34 - Bu gün
Əli Əsədov Lukaşenko ilə görüşdə iştirak edib

Sentyabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov MDB Hökumət Başçıları Şurası üzvlərinin Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə görüşündə iştirak edib.

Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən xəbərə görə, Belarus Prezidenti MDB Hökumət Başçıları Şurası üzvlərini salamlayıb.

Görüşdə çıxış edən Əli Əsədov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin salamlarını və ən xoş arzularını Aleksandr Lukaşenkoya çatdırıb.

Baş nazir, həmçinin Azərbaycan-Belarus iqtisadi əməkdaşlığının ikitərəfli gündəliyinə daxil olan məsələlərə toxunub.

Paylaş:
59

Aktual

Siyasət

İtaliya Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

Cəmiyyət

Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

İdman

Ayxan Abbasov Azərbaycan millisinin baş məşqçisi təyin olunub

Siyasət

Azərbaycan Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını alqışlayır

Cəmiyyət

Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləş yığmalarının III MDB Oyunları üçün heyətləri açıqlanıb

Milli Məclis bir sıra beynəlxalq konvensiya, memorandum və sazişləri ratifikasiya edib

Əli Əsədov Lukaşenko ilə görüşdə iştirak edib

Redaktorun seçimi

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Ombudsman Aparatı hava limanında taksilərə bağlı monitorinq apardı : Rəqabət Məcəlləsinə uyğun gəlmir

Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat etdi

Şənbə günü gözlənilən hava açıqlandı

Azərbaycanlı avtoblogger Zeekr 9X avtomobilini test etdi - FOTO

Son xəbərlər

Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:30

III MDB Oyunları: Çövkən üzrə Azərbaycan millisi yarımfinalda

Bu gün, 15:19

İtaliya Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

Bu gün, 15:17

Azərbaycan güləş yığmalarının III MDB Oyunları üçün heyətləri açıqlanıb

Bu gün, 15:00

Milli Məclis bir sıra beynəlxalq konvensiya, memorandum və sazişləri ratifikasiya edib

Bu gün, 14:00

Əli Əsədov Lukaşenko ilə görüşdə iştirak edib

Bu gün, 13:34

Oktyabrın ilk günü hava necə olacaq? - Proqnoz

Bu gün, 13:04

Ayxan Abbasov Azərbaycan millisinin baş məşqçisi təyin olunub

Bu gün, 12:47

Azərbaycan Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını alqışlayır

Bu gün, 12:27

Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi üçün süni intellekt əsaslı xidmət istifadəyə verilib

Bu gün, 12:15

Milli Məclis Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib

Bu gün, 11:46

“AzInTelecom” “INMerge” İnnovasiya Sammiti”ndə iştirak edir

Bu gün, 11:32

Milli Məclisin payız sessiyasında ilk plenar iclası başlayıb

Bu gün, 11:07

Təqsirsizlik prezumpsiyası nədir? - Ali Məhkəmədən vacib qərar

Bu gün, 11:00

Azərbaycanın üzgüçülük yığması MDB Oyunlarında ilk qızıl medalı qazanıb

Bu gün, 10:51

Azərbaycan və Özbəkistan xalqlarını əsrlərin dərinliklərindən gələn qardaşlıq telləri birləşdirir - Əhməd İsmayılov

Bu gün, 10:39

Penitensiar müəssisəyə psixotrop maddə keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 10:22

Sevinciniz faciəyə çevrilməsin – Baş Dövlət Yol Polisi toy karvanında hərəkət edənlərə xəbərdarlıq etdi

Bu gün, 09:58

III MDB Oyunlarının medal sıralaması: Rusiya liderdir, Azərbaycan ikinci yerdədir

Bu gün, 09:42

Qızılın qiyməti 3900 dollara yaxınlaşıb

Bu gün, 09:41
Bütün xəbərlər