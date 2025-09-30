 Azərbaycan güləş yığmalarının III MDB Oyunları üçün heyətləri açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Azərbaycan güləş yığmalarının III MDB Oyunları üçün heyətləri açıqlanıb

Qafar Ağayev15:00 - Bu gün
Azərbaycan güləş yığmalarının III MDB Oyunları üçün heyətləri açıqlanıb

Oktyabrın 3-dən 7-dək III MDB Oyunlarında güləş yarışları keçiriləcək.

1news.az xəbər verir ki, Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində ayın 3-4-də sərbəst və qadın güləşi üzrə, ayın 7-də isə yunan-Roma güləşi üzrə qaliblər müəyyənləşəcək. Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistandan ümumilikdə 150 güləşçi mübarizə aparacaq. Ölkəmizi MDB Oyunlarında 27 güləşçi təmsil edəcək.

Sərbəst güləşdə böyük məşqçi Əsgərxan Novruzov, məşqçilər Vahid Məmmədovla Yaşar Əliyevin rəhbərliyi altında Hüseyn Rzazadə (45 kiloqram), Rəvan Həsənzadə (48 kiloqram), Hacıhüseyn Əhmədzadə (51 kiloqram), İbrahim Süleymanov (55 kiloqram), Rəşid Nazarov (60 kiloqram), Hüseyn İsmayılov (65 kiloqram), Nihad Abasov (71 kiloqram), Əli Hacıyev (80 kiloqram), Amin Nəsibov (92 kiloqram) və Hakim Tağıyev (110 kiloqram) çıxış edəcəklər.

Qadın güləşində baş məşqçi əvəzi Toğrul Əsgərov, məşqçilər Həsrət Məmmədyarov və Solmaz Adilovanın rəhbərliyi altında Günel Quliyeva (43 kiloqram), Nəzrin Əhmədli (46 kiloqram), Xədicə Qurbanzadə (49 kiloqram), Xədicəxanım Talıbova (53 kiloqram), Esra Məmmədli (57 kiloqram), Fidan Babayeva (61 kiloqram) və Simurə Abdullayeva (65 kiloqram) uğur qazanmağa çalışacaqlar.

Yunan-Roma güləşində isə böyük məşqçi Taleh İsrafilov, məşqçilər Nazim Əhmədovla Rasim Ağayevin rəhbərliyi altında Ömər Salmanov (45 kiloqram), Yusif Mirzəyev (48 kiloqram), Elşad Abbasov (51 kiloqram), Hikmət Haqverdiyev (55 kiloqram), Əli Nəzərov (60 kiloqram), Nihat Tağıyev (65 kiloqram), İslam Sultanov (71 kiloqram), Nicat Yeylaqaliyev (80 kiloqram), Emil Abasov (92 kiloqram) və Rauf Mütəllimov (110 kiloqram) ölkəmizi təmsil edəcəklər.

Paylaş:
126

Aktual

Siyasət

İtaliya Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

Cəmiyyət

Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

İdman

Ayxan Abbasov Azərbaycan millisinin baş məşqçisi təyin olunub

Siyasət

Azərbaycan Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını alqışlayır

Cəmiyyət

Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləş yığmalarının III MDB Oyunları üçün heyətləri açıqlanıb

Milli Məclis bir sıra beynəlxalq konvensiya, memorandum və sazişləri ratifikasiya edib

Əli Əsədov Lukaşenko ilə görüşdə iştirak edib

Redaktorun seçimi

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

27 Sentyabr – Anım Günü: Milli Birlik və Ədalətin Təntənəsi

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Rəhman Hacıyev BDU-da 27 sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etdi

Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat etdi

Son xəbərlər

Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:30

III MDB Oyunları: Çövkən üzrə Azərbaycan millisi yarımfinalda

Bu gün, 15:19

İtaliya Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

Bu gün, 15:17

Azərbaycan güləş yığmalarının III MDB Oyunları üçün heyətləri açıqlanıb

Bu gün, 15:00

Milli Məclis bir sıra beynəlxalq konvensiya, memorandum və sazişləri ratifikasiya edib

Bu gün, 14:00

Əli Əsədov Lukaşenko ilə görüşdə iştirak edib

Bu gün, 13:34

Oktyabrın ilk günü hava necə olacaq? - Proqnoz

Bu gün, 13:04

Ayxan Abbasov Azərbaycan millisinin baş məşqçisi təyin olunub

Bu gün, 12:47

Azərbaycan Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını alqışlayır

Bu gün, 12:27

Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi üçün süni intellekt əsaslı xidmət istifadəyə verilib

Bu gün, 12:15

Milli Məclis Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib

Bu gün, 11:46

“AzInTelecom” “INMerge” İnnovasiya Sammiti”ndə iştirak edir

Bu gün, 11:32

Milli Məclisin payız sessiyasında ilk plenar iclası başlayıb

Bu gün, 11:07

Təqsirsizlik prezumpsiyası nədir? - Ali Məhkəmədən vacib qərar

Bu gün, 11:00

Azərbaycanın üzgüçülük yığması MDB Oyunlarında ilk qızıl medalı qazanıb

Bu gün, 10:51

Azərbaycan və Özbəkistan xalqlarını əsrlərin dərinliklərindən gələn qardaşlıq telləri birləşdirir - Əhməd İsmayılov

Bu gün, 10:39

Penitensiar müəssisəyə psixotrop maddə keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 10:22

Sevinciniz faciəyə çevrilməsin – Baş Dövlət Yol Polisi toy karvanında hərəkət edənlərə xəbərdarlıq etdi

Bu gün, 09:58

III MDB Oyunlarının medal sıralaması: Rusiya liderdir, Azərbaycan ikinci yerdədir

Bu gün, 09:42

Qızılın qiyməti 3900 dollara yaxınlaşıb

Bu gün, 09:41
Bütün xəbərlər