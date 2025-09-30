Azərbaycan güləş yığmalarının III MDB Oyunları üçün heyətləri açıqlanıb
Oktyabrın 3-dən 7-dək III MDB Oyunlarında güləş yarışları keçiriləcək.
1news.az xəbər verir ki, Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində ayın 3-4-də sərbəst və qadın güləşi üzrə, ayın 7-də isə yunan-Roma güləşi üzrə qaliblər müəyyənləşəcək. Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistandan ümumilikdə 150 güləşçi mübarizə aparacaq. Ölkəmizi MDB Oyunlarında 27 güləşçi təmsil edəcək.
Sərbəst güləşdə böyük məşqçi Əsgərxan Novruzov, məşqçilər Vahid Məmmədovla Yaşar Əliyevin rəhbərliyi altında Hüseyn Rzazadə (45 kiloqram), Rəvan Həsənzadə (48 kiloqram), Hacıhüseyn Əhmədzadə (51 kiloqram), İbrahim Süleymanov (55 kiloqram), Rəşid Nazarov (60 kiloqram), Hüseyn İsmayılov (65 kiloqram), Nihad Abasov (71 kiloqram), Əli Hacıyev (80 kiloqram), Amin Nəsibov (92 kiloqram) və Hakim Tağıyev (110 kiloqram) çıxış edəcəklər.
Qadın güləşində baş məşqçi əvəzi Toğrul Əsgərov, məşqçilər Həsrət Məmmədyarov və Solmaz Adilovanın rəhbərliyi altında Günel Quliyeva (43 kiloqram), Nəzrin Əhmədli (46 kiloqram), Xədicə Qurbanzadə (49 kiloqram), Xədicəxanım Talıbova (53 kiloqram), Esra Məmmədli (57 kiloqram), Fidan Babayeva (61 kiloqram) və Simurə Abdullayeva (65 kiloqram) uğur qazanmağa çalışacaqlar.
Yunan-Roma güləşində isə böyük məşqçi Taleh İsrafilov, məşqçilər Nazim Əhmədovla Rasim Ağayevin rəhbərliyi altında Ömər Salmanov (45 kiloqram), Yusif Mirzəyev (48 kiloqram), Elşad Abbasov (51 kiloqram), Hikmət Haqverdiyev (55 kiloqram), Əli Nəzərov (60 kiloqram), Nihat Tağıyev (65 kiloqram), İslam Sultanov (71 kiloqram), Nicat Yeylaqaliyev (80 kiloqram), Emil Abasov (92 kiloqram) və Rauf Mütəllimov (110 kiloqram) ölkəmizi təmsil edəcəklər.