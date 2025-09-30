 Kəmalə Məmmədova: Tənqidi düşüncə və faktçekinq XXI əsrin baza bacarıqlarıdır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Kəmalə Məmmədova: Tənqidi düşüncə və faktçekinq XXI əsrin baza bacarıqlarıdır

Qafar Ağayev16:36 - Bu gün
Kəmalə Məmmədova: Tənqidi düşüncə və faktçekinq XXI əsrin baza bacarıqlarıdır

“Biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, xəbər, qısa video və ya sadəcə bir tvit saniyələr içində qitələri dolaşa bilir”.

Bunu 1news.az-ın baş redaktoru Kəmalə Məmmədova II Azərbaycan-Özbəkistan mediaforumunun çərçivəsində keçirilən “Rəqəmsal informasiya mühitində etik məsuliyyət” adlı panel sessiyasında deyib.

“Rəqəmsal texnologiyalar təhsildə, iqtisadiyyatda və demokratiyada görünməmiş imkanlar açıb, lakin eyni zamanda yalnız qanunlarla və ya yeni platformalarla həll olunmayan bir çağırış qarşısında qoyub. Bu çağırış - etik məsuliyyətdir. Araşdırmalar göstərir ki, sosial şəbəkələrdə yalan xəbərlər təsdiqlənmiş faktlardan daha sürətlə yayılır. Platformaların alqoritmləri istifadəçilərin diqqətini saxlamaq üçün çox vaxt emosional yüklü kontenti gücləndirir və bu da manipulyasiyaların asanlıqla viral trendlərə çevrildiyi bir mühit yaradır. Azərbaycan artıq əmin olub ki, informasiya sadəcə məlumat axını deyil, hər şeydən öncə etimaddır. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı ölkəmiz güclü dezinformasiya dalğası və məqsədli manipulyasiyalarla üzləşdi. Təzyiqlər həm xaricdən, həm də sosial şəbəkələrin içindən gəlirdi. Cavab isə yalnız texnoloji deyil, hər şeydən əvvəl etik oldu: dövlət və müstəqil media yalnız təsdiqlənmiş faktları dərc etmək prinsipini qəbul etdi. Biz başa düşürdük: cəmiyyətin etimadı hər hansı sürətdən daha qiymətlidir”, - deyə K.Məmmədova vurğulayıb.

Baş redaktorun sözlərinə görə, bu yanaşma bu gün sistemli şəkildə inkişaf etdirilir. Azərbaycanın Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDIA) keyfiyyət və məsuliyyət standartlarının təşviqi üçün əsas platformaya çevrilib. Agentlik regional və onlayn KİV-ləri dəstəkləyir, jurnalistləri rəqəmsal etikaya dair təlimləndirir, faktların yoxlanılması proqramlarını tətbiq edir və redaksiyaları şəxsi məlumatların məsuliyyətli istifadəsi prinsiplərinə öyrədir. Bu, etik məsuliyyətin yalnız böhran anına verilmiş reaksiya deyil, uzunmüddətli dövlət siyasəti olduğunu göstərir.

“Əlbəttə, etik məsuliyyətdən danışarkən biz belə bir prinsipdən çıxış edirik ki, hər hansı dərc olunan material mütləq yoxlanışdan keçməlidir, xüsusən də ictimai rəyə və ya iqtisadi qərarlara təsir göstərirsə. Kontent heç bir halda alçaldıcı, diskriminasiyaedici və ya həssas qrupları manipulyasiya edən xarakter daşıya bilməz.

Dezinformasiya isə daha bir ciddi təhdidə çevrilib. Sistemli feyk kampaniyaları demokratik institutlara inamı sarsıdır. Müxtəlif ölkələrin daxili proseslərinə troll fabrikləri, hədəflənmiş reklamlar və kütləvi saxta hesablar vasitəsilə müdaxilə hallarını xatırlamaq kifayətdir.

Rəqəmsal mühitin etikası cəmiyyətin iştirakı olmadan mümkün deyil. Tənqidi düşüncə, faktların yoxlanılması və xəbərləri manipulyasiyadan ayırmaq bacarığı artıq XXI əsrin baza bacarıqlarıdır. Mediasavadlılığa sərmayə qoyan ölkələr feyklərə qarşı daha yüksək dayanıqlıq nümayiş etdirirlər. Məsələn, dezinformasiyanı tanımaq üçün tədris proqramlarının məktəb təhsilinə daxil edildiyi Finlandiya Avropada yalan xəbərlərə qarşı davamlılıq reytinqlərində lider mövqe tutur”, - deyə o bildirib.

“Biz hamımız rəqəmsal məkanın iştirakçılarıyıq və nə dərəcədə şüurlu hərəkət edəcəyimiz informasiyaya inamı və cəmiyyətimizin gələcəyinin keyfiyyətini müəyyənləşdirəcək. Rəqəmsal informasiya mühitində etik məsuliyyət abstrakt ideal deyil, praktiki zərurətdir”, - deyə K.Məmmədova yekunlaşdırıb.

Paylaş:
120

Aktual

Rəsmi

Prezident AYNA-ya yeni səlahiyyətlər verdi

Rəsmi

Hərbi prokurora ədliyyə general-mayoru ali hərbi rütbəsi verilib - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Polkovnik Anar İsmayılova “general-mayor” ali hərbi rütbəsi verilib

Siyasət

Ceyhun Bayramov ABŞ Dövlət Departamentinin baş müşavirni qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

“PAŞA Holding”in təşkilatçılığı ilə “INMerge” İnnovasiya Sammiti başa çatıb - FOTO

Məktəbli avtobusu layihəsini “2 School” startap şirkəti icra edəcək

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

DSMF: Səkkiz ayda 88 min 735 elektron arayış alınıb

Redaktorun seçimi

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

27 Sentyabr – Anım Günü: Milli Birlik və Ədalətin Təntənəsi

“Şəhər İçində Şəhər” – Gəncə Park City: Gəncənin yeni nəfəsi, gələcəyin şəhəri - FOTO

Ombudsman Aparatı hava limanında taksilərə bağlı monitorinq apardı : Rəqabət Məcəlləsinə uyğun gəlmir

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Son xəbərlər

“PAŞA Holding”in təşkilatçılığı ilə “INMerge” İnnovasiya Sammiti başa çatıb - FOTO

Bu gün, 20:51

Məktəbli avtobusu layihəsini “2 School” startap şirkəti icra edəcək

Bu gün, 17:50

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

Bu gün, 17:48

DSMF: Səkkiz ayda 88 min 735 elektron arayış alınıb

Bu gün, 17:45

Elm və təhsil naziri Belarus səfiri ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 17:34

Bakı metropoliteni gücləndirilmiş rejimdə çalışacaq

Bu gün, 17:33

Milli Məclis Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib - TAM MƏTN - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:10

Prezident AYNA-ya yeni səlahiyyətlər verdi

Bu gün, 17:03

Hərbi prokurora ədliyyə general-mayoru ali hərbi rütbəsi verilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:55

Polkovnik Anar İsmayılova “general-mayor” ali hərbi rütbəsi verilib

Bu gün, 16:53

Azərbaycan HDQ nümayəndə heyəti “SEAFUTURE 2025” beynəlxalq sərgisində iştirak edir

Bu gün, 16:39

Kəmalə Məmmədova: Tənqidi düşüncə və faktçekinq XXI əsrin baza bacarıqlarıdır

Bu gün, 16:36

Ceyhun Bayramov ABŞ Dövlət Departamentinin baş müşavirni qəbul edib - FOTO

Bu gün, 16:34

Oktyabr ayında havalar necə keçəcək? - PROQNOZ

Bu gün, 16:08

Əli Əsədov Minskdə Avrasiya Hökumətlərarası Şurasının iclasında iştirak edib

Bu gün, 15:40

II Azərbaycan-Özbəkistan Media Forumu çərçivəsində rəqəmsal informasiya mühitində etik məsuliyyət mövzusu müzakirə olunub

Bu gün, 15:35

Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:30

III MDB Oyunları: Çövkən üzrə Azərbaycan millisi yarımfinalda

Bu gün, 15:19

İtaliya Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

Bu gün, 15:17

Azərbaycan güləş yığmalarının III MDB Oyunları üçün heyətləri açıqlanıb

Bu gün, 15:00
Bütün xəbərlər