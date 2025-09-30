 Sevinciniz faciəyə çevrilməsin – Baş Dövlət Yol Polisi toy karvanında hərəkət edənlərə xəbərdarlıq etdi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Sevinciniz faciəyə çevrilməsin – Baş Dövlət Yol Polisi toy karvanında hərəkət edənlərə xəbərdarlıq etdi

09:58 - Bu gün
Sevinciniz faciəyə çevrilməsin – Baş Dövlət Yol Polisi toy karvanında hərəkət edənlərə xəbərdarlıq etdi

Təəssüf ki, dəfələrlə toy mərasimləri zamanı avtonəqliyyat vasitələri ilə törədilən kobud qayda pozuntularının doğurduğu acı faciələr, məhv olan gənc talelər haqda məlumat verilməsinə baxmayaraq, hələ də bu qəbildən olan hadisələrlə rastlaşırıq.

1news.az xəbər verir ki, Baş Dövlət Yol Polisinin müraciətində qeyd olunub.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha xəbərdarlıq edir ki, yeni ailə quran gənclərin sevincinə şərik olmaq niyyəti ilə toy karvanlarına qoşulan sürücülər digər hərəkət iştirakçılarına münasibətdə heç bir üstünlüyə malik olmadıqlarını unutmamalı, əksinə bir neçə nəqliyyat vasitəsinin ardıcıl hərəkəti zamanı şəraitin daha da mürəkkəbləşdiyini nəzərə almalı, məsuliyyətsiz davranmaqla xoşagəlməz nəticələrə yol verməməlidirlər.

Nəzərə almaq lazımdır ki, toy karvanlarında nəqliyyat vasitələrinin sayının minimuma salınması, iştirakçıların bir hərəkət zolağı üzrə hərəkət etməsi, ara məsafəsi saxlaması, optimal sürət seçilməsi, sərxoş və hüquqsuz şəxslərə qətiyyən avtomibil etibar edilməməsi tədbirin təhlükəsiz başlaması və başa çatması üçün başlıca şərtdir.

Eyni zamanda, toy sahibləri də qonaqlarına nəqliyyatın təhlükəsiz idarə olunması barədə xatırlatmalar etməli, hər bir sürücü isə həm özünün, həm də digərlərinin həyatını riskə atan davranışlardan çəkinməlidir.

Paylaş:
104

Aktual

Siyasət

İtaliya Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

Cəmiyyət

Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

İdman

Ayxan Abbasov Azərbaycan millisinin baş məşqçisi təyin olunub

Siyasət

Azərbaycan Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını alqışlayır

Cəmiyyət

Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləş yığmalarının III MDB Oyunları üçün heyətləri açıqlanıb

Milli Məclis bir sıra beynəlxalq konvensiya, memorandum və sazişləri ratifikasiya edib

Əli Əsədov Lukaşenko ilə görüşdə iştirak edib

Redaktorun seçimi

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

TƏBİB-dən Cabir İmanovun vəfatı ilə bağlı açıqlama: Dərhal təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub

“Şəhər İçində Şəhər” – Gəncə Park City: Gəncənin yeni nəfəsi, gələcəyin şəhəri - FOTO

27 Sentyabr – Anım Günü: Milli Birlik və Ədalətin Təntənəsi

Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat etdi

Son xəbərlər

Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:30

III MDB Oyunları: Çövkən üzrə Azərbaycan millisi yarımfinalda

Bu gün, 15:19

İtaliya Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

Bu gün, 15:17

Azərbaycan güləş yığmalarının III MDB Oyunları üçün heyətləri açıqlanıb

Bu gün, 15:00

Milli Məclis bir sıra beynəlxalq konvensiya, memorandum və sazişləri ratifikasiya edib

Bu gün, 14:00

Əli Əsədov Lukaşenko ilə görüşdə iştirak edib

Bu gün, 13:34

Oktyabrın ilk günü hava necə olacaq? - Proqnoz

Bu gün, 13:04

Ayxan Abbasov Azərbaycan millisinin baş məşqçisi təyin olunub

Bu gün, 12:47

Azərbaycan Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını alqışlayır

Bu gün, 12:27

Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi üçün süni intellekt əsaslı xidmət istifadəyə verilib

Bu gün, 12:15

Milli Məclis Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib

Bu gün, 11:46

“AzInTelecom” “INMerge” İnnovasiya Sammiti”ndə iştirak edir

Bu gün, 11:32

Milli Məclisin payız sessiyasında ilk plenar iclası başlayıb

Bu gün, 11:07

Təqsirsizlik prezumpsiyası nədir? - Ali Məhkəmədən vacib qərar

Bu gün, 11:00

Azərbaycanın üzgüçülük yığması MDB Oyunlarında ilk qızıl medalı qazanıb

Bu gün, 10:51

Azərbaycan və Özbəkistan xalqlarını əsrlərin dərinliklərindən gələn qardaşlıq telləri birləşdirir - Əhməd İsmayılov

Bu gün, 10:39

Penitensiar müəssisəyə psixotrop maddə keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 10:22

Sevinciniz faciəyə çevrilməsin – Baş Dövlət Yol Polisi toy karvanında hərəkət edənlərə xəbərdarlıq etdi

Bu gün, 09:58

III MDB Oyunlarının medal sıralaması: Rusiya liderdir, Azərbaycan ikinci yerdədir

Bu gün, 09:42

Qızılın qiyməti 3900 dollara yaxınlaşıb

Bu gün, 09:41
Bütün xəbərlər