 Trendyol “INmerge” İnnovasiya Sammitinin e-ticarət tərəfdaşıdır - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Trendyol “INmerge” İnnovasiya Sammitinin e-ticarət tərəfdaşıdır - FOTO

12:09 - Bu gün
Trendyol “INmerge” İnnovasiya Sammitinin e-ticarət tərəfdaşıdır - FOTO

Dünyanın aparıcı elektron ticarət platformalarından biri və Türkiyənin aparıcı e-ticarət platforması Trendyol regionun ən böyük innovasiya tədbiri “INMerge” İnnovasiya Sammitinin e-ticarət tərəfdaşıdır.

“PAŞA Holding”in təşkilatçılığı ilə 29-30 sentyabrda baş tutan sammit regionda innovasiyaların inkişafına töhfə vermək, ekosistemin bütün iştirakçıları arasında fikir və təcrübə mübadiləsi üçün platforma qurmaq, startap və investorları bir araya gətirmək məqsədi daşıyır.

Tədbirin ikinci günündə “Trendyol”un dəstəyilə "Regional çempionların yüksəlişi: aparıcı e-ticarət şirkətləri sərhədləri necə aşır?" mövzusunda panel müzakirəsi təşkil olunub. Paneldə iştirak edən çıxışçılar regional şirkətlərin müxtəlif bazarlardakı iş prinsipləri, lokal ekosistemə inteqrasiyaları və lokallaşma strategiyaları haqqında danışıblar.

‘’Trendyol’’un beynəlxalq genişlənmə üzrə rəhbəri İrem Çağrı Yılandil şirkətin yeni bazarlardakı strategiya və təcrübəsini bölüşüb.

‘’Biz fəaliyyət göstərdiyimiz hər bir bazarda müştərilərimizin gözləntilərini, vərdişlərini və üstünlüklərini anlayırıq və dəyərli təcrübələr yaratmaq üçün bu çox önəmlidir.

Məqsədimiz fəaliyyət göstərdiyimiz bazarlarda sadəcə satışlarımızı artırmaq yox, yerli ekosistemin aktiv bir hissəsinə çevrilmək və bazarın inkişafına töhfə verməkdir. Beləliklə də, əsas ölçü meyarımız fəaliyyət göstərdiyimiz ölkələrin sayı yox, aktiv və sadiq müştəri bazası, onların alış-veriş tezliyi və aldıqları xidmətə verdikləri rəydir. Məhz bu yanaşma ilə biz Azərbaycanda da fəaliyyət göstəririk və artıq 2,5 milyon istifadəçi qazanmışıq. Bu da ölkə əhalisinin 20 faizindən çoxunu əhatə edir”, - deyə İrəm Çağrı Yılandil əlavə edib.

Azərbaycan, Mərkəzi və Şərqi Avropa, Almaniya və Körfəz regionunda da genişlənən ‘’Trendyol’’un hazırda 250 mindən çox satıcı vasitəsilə 40 milyondan çox müştəriyə xidmət göstərir. Platformada 40 milyondan artıq məhsul mövcuddur.

Trendyol üçüncü ildir ki, əsas tərəfdaş və e-ticarət tərəfdaşı kimi INMerge Sammitinə qoşulur.

Reklam hüququnda

Paylaş:
118

Aktual

Rəsmi

Bakıda İtaliya-Azərbaycan Universitetinin ilk tədris korpuslarının açılışı olub - FOTO

Siyasət

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Rəsmi

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Bakıda salınan yeni parkın açılışında iştirak edib - FOTO

Köşə

2016-cı ilin Konstitusiya islahatları 9 il sonra: Siyasi sistemin möhkəmləndirilməsi və vitse-prezidentlik institutunun keçdiyi tarixi ...

Cəmiyyət

DİN: Beynəlxalq idman tədbiri yüksək təhlükəsizlik şəraitində keçirilir

“Qırmızı Körpü”də gömrükdən gizlədilən külli miqdarda dərman vasitələri aşkar edilib

Sentyabrda Elm və Təhsil Nazirliyinə 41 mindən çox müraciət daxil olub

Gömrük nəzarətindən gizlədilən külli miqdarda dərman vasitələri aşkar edilib

Redaktorun seçimi

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat etdi

Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

MEDİA-da Özbəkistan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Son xəbərlər

DİN: Beynəlxalq idman tədbiri yüksək təhlükəsizlik şəraitində keçirilir

Bu gün, 17:51

“Qırmızı Körpü”də gömrükdən gizlədilən külli miqdarda dərman vasitələri aşkar edilib

Bu gün, 17:44

Fransada ilk dəfə Ermənistanın mina müharibəsi əleyhinə sərgi təşkil olunub

Bu gün, 17:35

Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan arasında yeni razılaşma: BTQ üzrə əməkdaşlıq genişləndirilir

Bu gün, 17:31

Sentyabrda Elm və Təhsil Nazirliyinə 41 mindən çox müraciət daxil olub

Bu gün, 17:19

Gömrük nəzarətindən gizlədilən külli miqdarda dərman vasitələri aşkar edilib

Bu gün, 17:04

Aqil Nəbiyev: “Məqsədimiz finala çıxmaq və orada çempion olmaqdır”

Bu gün, 16:32

Bakıda İtaliya-Azərbaycan Universitetinin ilk tədris korpuslarının açılışı olub - FOTO

Bu gün, 16:30

Azərbaycan müdafiə naziri İtaliya tərəfinə başsağlığı verib

Bu gün, 16:16

ADY: İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə dəmir yolu xətləri Avropa standartlarına uyğundur

Bu gün, 16:03

AMB İran rialının manata qarşı rəsmi məzənnəsinin açıqlanmasını dayandırıb

Bu gün, 15:41

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Bu gün, 15:40

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Bakıda salınan yeni parkın açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 15:10

2016-cı ilin Konstitusiya islahatları 9 il sonra: Siyasi sistemin möhkəmləndirilməsi və vitse-prezidentlik institutunun keçdiyi tarixi sınaqlar

Bu gün, 15:02

1 vəkilin fəaliyyəti müəyyən müddətə dayandırılıb - Kollegiya iclasında qərarlar qəbul edilib

Bu gün, 14:29

Kolleclərə yeni təyinatlar olub

Bu gün, 14:27

MEDİA və Mətbuat Şurası TRT-nin əməkdaşının Qəzzada həlak olması ilə bağlı başsağlığı yayıb

Bu gün, 13:40

Rusiyanın Yaroslavl şəhərindəki neft emalı zavodunda yanğın baş olub

Bu gün, 13:31

Külək, yağış, dolu - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:12

Azərbaycan XİN Nigeriyanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 13:08
Bütün xəbərlər