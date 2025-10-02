 “PAŞA Real Estate” və “ADA” Universiteti gələcək istedadların inkişafında birgə fəaliyyət göstərir - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

“PAŞA Real Estate” və “ADA” Universiteti gələcək istedadların inkişafında birgə fəaliyyət göstərir - FOTO

17:23 - Bu gün
“PAŞA Real Estate” və “ADA” Universiteti gələcək istedadların inkişafında birgə fəaliyyət göstərir - FOTO

1 oktyabr 2025-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və İtaliya Respublikasının Prezidenti Serco Mattarella “ADA” Universitetində iki akademik binanın – “Politecnico di Milano” ilə əməkdaşlıqda yaradılmış Dizayn və Memarlıq Məktəbinin və Bolonya Universiteti ilə əməkdaşlıqda yaradılmış Kənd Təsərrüfatı və Qida Elmləri Məktəbinin açılışında iştirak etmişlər.

Bu tarixi mərhələnin bir hissəsi olaraq, Azərbaycanın aparıcı daşınmaz əmlak şirkətlərindən biri olan “PAŞA Real Estate” gələcək istedadları yetişdirmək və tələbələri həm Azərbaycanda, həm də beynəlxalq səviyyədə uğurlu karyera yolları qurmaqda dəstəkləmək üçün “ADA” Universiteti ilə tərəfdaşlıq qurmuşdur.

Əməkdaşlığın əsas tərkib hissəsi “Dizayn və Yaradıcılıq Mərkəzi”nin açılışıdır. Bu məkan tələbələr üçün birgə işləməyə imkan verən bir mühit yaradacaq; burada onlar real layihələr, sənaye mütəxəssisləri və sahibkarlardan mentorluq və öz ixtisas sahələrində qabaqcıl təcrübələrə çıxış əldə edərək praktiki təcrübə toplaya biləcəklər. Mərkəz universitet təhsilini peşəkar dünya ilə əlaqələndirəcək, tələbələrə həm yaradıcı, həm də texniki bacarıqları inkişaf etdirməyə və eyni zamanda onları gələcək karyeralarına hazırlamağa kömək edəcək.

"PAŞA Real Estate" şirkətinin Baş İcraçı Direktoru (CEO) Özgür Geter bildirib ki, “Daşınmaz əmlak sektoru sürətlə inkişaf edir və bu, yerli kadrlara olan tələbatı artırır. Bu tərəfdaşlıq, beynəlxalq ən yaxşı təcrübələrə çıxış və mühüm layihələrin hazırlanmasında real həyat təcrübəsinin birləşdirilməsi ilə sahə üzrə mütəxəssislərin inkişafını təşviq edəcək”.

“ADA” Universitetinin akademik modeli ilə "PAŞA Real Estate"-in sənaye təcrübəsini birləşdirən bu təşəbbüs gələcək nəsli real dünya problemlərini həll etmək və Azərbaycanın dayanıqlı gələcəyini fəal şəkildə formalaşdırmaq üçün zəruri olan bacarıqlar, yaradıcılıq və vizyon ilə təmin edir.

“PAŞA Real Estate Qrup” haqqında
“PAŞA Real Estate Qrup” – “PAŞA Holding”in bir hissəsidir. “PAŞA Real Estate Qrup”, daşınmaz əmlakın investisiyası, inkişafı, strateji idarəçiliyi və istismarı üzrə ixtisaslaşmışdır. Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Özbəkistan və Monteneqronun müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən qrup lüks hotellər, dünya səviyyəli kurortlar, ticarət obyektləri, premium yaşayış layihələri və qarışıq tipli layihələr daxil olmaqla geniş portfelə malikdir. Keyfiyyət, dürüstlük və müştəri məmnuniyyətinə sadiq qalan “PAŞA Real Estate Qrup”, sənaye standartlarını yenidən müəyyənləşdirmək və qlobal miqyasda aktivlərinin dəyərini artırmaq məqsədi ilə fəaliyyət göstərməkdədir.

www.pasharealestate.az

Reklam hüququnda

Paylaş:
72

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan və Ukrayna Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Rəsmi

İlham Əliyev Kopenhagendə Niderlandın Baş naziri ilə görüşüb

Cəmiyyət

İstanbulda zəlzələ olub

Rəsmi

İlham Əliyev Kopenhagendə Aİ liderləri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

ETSN: Yalnız inventarlaşdırılmış və nişanlanmış ağaclarla bağlı müraciətlərə rəy veriləcək

“ABB mobile” indi daha dinamik, əyləncəli və qazanclı!

“PAŞA Real Estate” və “ADA” Universiteti gələcək istedadların inkişafında birgə fəaliyyət göstərir - FOTO

Bakıda iranlı narkotacirlərlə əlbir olan şəxsdə 20 kq narkotik aşkarlanıb

Redaktorun seçimi

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan güləş yığmalarının III MDB Oyunları üçün heyətləri açıqlanıb

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat etdi

“McDonald's Azərbaycan” yerli halal mal ətinin istehsal müəssisəsinə mətbuat üçün tur təşkil edib - FOTO

Son xəbərlər

ETSN: Yalnız inventarlaşdırılmış və nişanlanmış ağaclarla bağlı müraciətlərə rəy veriləcək

Bu gün, 17:54

İlham Əliyev Kopenhagendə Niderlandın Baş naziri ilə görüşüb

Bu gün, 17:44

Azərbaycan və Ukrayna Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Bu gün, 17:38

III MDB Oyunlarında Azərbaycanın 6 boksçusu finala yüksəlib

Bu gün, 17:32

“ABB mobile” indi daha dinamik, əyləncəli və qazanclı!

Bu gün, 17:25

“PAŞA Real Estate” və “ADA” Universiteti gələcək istedadların inkişafında birgə fəaliyyət göstərir - FOTO

Bu gün, 17:23

Bakıda iranlı narkotacirlərlə əlbir olan şəxsdə 20 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 17:12

“İçərişəhər”də Azərbaycan Miniatür Sənət Muzeyinin açılışı keçirilib

Bu gün, 17:03

Ötən ay havanın temperaturu iqlim normasından aşağı olub - RƏSMİ

Bu gün, 17:01

“Karabakh” və “Karabakh.ru”səhifəsi artıq 5 ildir ki, dünyaya Qarabağla bağlı həqiqətləri təqdim edir - FOTO

Bu gün, 16:55

Bakıda iranlı narkotacirlərlə əlbir olan şəxsdə 20 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 16:42

İstanbulda zəlzələ olub

Bu gün, 16:11

Azərbaycanla Yaponiya arasında növbəti siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Bu gün, 16:02

Prezident: Azərbaycan və Ermənistan artıq sülh şəraitində yaşamağa uyğunlaşıb

Bu gün, 15:54

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan-İtaliya strateji tərəfdaşlığı uğurla inkişaf edir”

Bu gün, 15:26

İlham Əliyev Kopenhagendə Aİ liderləri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:17

Prezident İlham Əliyev Meloni ilə görüşüb

Bu gün, 14:58

Qarabağ mətbəxinin inciləri “Rebuild Karabakh” sərgisində

Bu gün, 14:40

“Milliön şans” lotereyasına möhtəşəm hədiyyələrlə start verildi!

Bu gün, 14:22

Qəbələdə 5 otaqlı evdə yanğın olub

Bu gün, 14:09
Bütün xəbərlər