Azərbaycan və Ermənistan liderləri təmasları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər
Azərbaycan və Ermənistan liderləri sülhün daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində səy göstərməyə hazır olduqlarını bir daha təsdiq ediblər.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə oktyabrın 2-də Kopenhagendə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüşündə qeyd olunub.
Görüşdə tərəflər ABŞ Prezidenti Donald Trampın təşəbbüsü ilə keçirilmiş Vaşinqton Sülh Sammitində əldə olunan razılaşmaların əhəmiyyətini vurğulayıblar.
Azərbaycan və Ermənistan liderləri etimad quruculuğu tədbirlərinin bundan sonra da həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb və təmasları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər.
