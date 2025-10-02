İlham Əliyev “Avropa Siyasi Birliyi”nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edib - YENİLƏNİB
Kopenhagendə "Avropa Siyasi Birliyi"nin oktyabrın 2-də 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyası keçirilib.
1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib.
Sonra tədbir iştirakçıları birgə foto çəkdiriblər.
***
12:41
