 İlham Əliyev “Avropa Siyasi Birliyi”nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edib - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
İlham Əliyev “Avropa Siyasi Birliyi”nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edib - YENİLƏNİB

Qafar Ağayev14:04 - Bu gün
İlham Əliyev “Avropa Siyasi Birliyi”nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edib - YENİLƏNİB

Kopenhagendə "Avropa Siyasi Birliyi"nin oktyabrın 2-də 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyası keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib.

Sonra tədbir iştirakçıları birgə foto çəkdiriblər.

12:41

Kopenhagendə "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyası keçirilir.

1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir.

