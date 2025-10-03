 AMB 3 oktyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

AMB 3 oktyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:16 - Bu gün
AMB 3 oktyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9921 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % azalaraq 2,0614 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9921

100 Rusiya rublu

2,0614

1 Avstraliya dolları

1,1205

1 Belarus rublu

0,5592

1 Bolqarıstan levi

1,0187

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1207

1 Çexiya kronu

0,0820

1 Çin yuanı

0,2387

1 Danimarka kronu

0,2668

1 Gürcü larisi

0,6246

1 Honq Konq dolları

0,2185

1 Hindistan rupisi

0,0192

1 İngilis funt sterlinqi

2,2841

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1807

1 İsveçrə frankı

2,1310

1 İsrail şekeli

0,5129

1 Kanada dolları

1,2170

1 Küveyt dinarı

5,5572

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3108

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5117

1 Moldova leyi

0,1023

1 Norveç kronu

0,1701

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6007

1 Polşa zlotası

0,4678

1 Rumıniya leyi

0,3917

1 Serbiya dinarı

0,0170

1 Sinqapur dolları

1,3176

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4533

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3330

Türk lirəsi

0,0408

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0414

Yapon yeni

1,1508

Yeni Zelandiya dolları

0,9886

Qızıl

6535,8795

Gümüş

79,7419

Platin

2657,3550

Palladium

2125,2295

58

