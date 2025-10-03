AMB 3 oktyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9921 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % azalaraq 2,0614 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9921
|
100 Rusiya rublu
|
2,0614
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1205
|
1 Belarus rublu
|
0,5592
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0187
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1207
|
1 Çexiya kronu
|
0,0820
|
1 Çin yuanı
|
0,2387
|
1 Danimarka kronu
|
0,2668
|
1 Gürcü larisi
|
0,6246
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2185
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0192
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2841
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1807
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1310
|
1 İsrail şekeli
|
0,5129
|
1 Kanada dolları
|
1,2170
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5572
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3108
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5117
|
1 Moldova leyi
|
0,1023
|
1 Norveç kronu
|
0,1701
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6007
|
1 Polşa zlotası
|
0,4678
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3917
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3176
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3330
|
Türk lirəsi
|
0,0408
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0414
|
Yapon yeni
|
1,1508
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9886
|
Qızıl
|
6535,8795
|
Gümüş
|
79,7419
|
Platin
|
2657,3550
|
Palladium
|
2125,2295